Exposição no Museu Shunji Nishimura comemora os 118 Anos da Imigração Japonesa no Brasil Evento gratuito no município de Pompeia-SP homenageia a cultura nipônica da cidade

A exposição aberta a todos os públicos conta com fotos, objetos e registros históricos da cultura nipônica. Museu Shunji Nishimura/Reprodução

A Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT) sediará, de 12 de maio a 27 de julho, a exposição “O Legado da Cultura Japonesa no Brasil”, em celebração aos 118 anos da imigração japonesa.

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Organizada pelo Museu Shunji Nishimura, a mostra oferecerá aos visitantes a oportunidade de conhecer elementos tradicionais e contemporâneos da cultura nipônica, apresentando a trajetória de adaptação dos imigrantes e suas contribuições para a formação da identidade brasileira.

Os principais destaques desta edição incluem uma homenagem às famílias japonesas residentes no município de Pompeia, uma realização feita em parceria com o Kaikan da cidade, e uma proposta de experiência expositiva que conta com interações lúdicas ideais para visitantes de todas as idades.

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Esta exposição celebra a herança e a contribuição da comunidade japonesa para a diversidade cultural do Brasil. Toda a região está convidada a conhecer esta jornada cultural, onde será possível apreciar a beleza, tradição e sofisticação da cultura japonesa, servindo de inspiração e reflexão sobre a importância da cultura japonesa para o país.

O museu

Localizado na Avenida Shunji Nishimura, 605, no município de Pompeia, o Museu Shunji Nishimura é mantido pela FSNT e foi fundado em 1998 pelo idealizador do Grupo Jacto. Seu propósito é preservar a história, o legado e as inovações do Sr. Shunji Nishimura, conectando a trajetória da empresa ao desenvolvimento do país.

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Informações e Visitação

A entrada para a exposição “O Legado da Cultura Japonesa no Brasil” é gratuita. O evento é aberto ao público em geral e a instituições de ensino públicas e particulares. Os agendamentos podem ser realizados pelos telefones (14) 99862-5305 e (14) 3405-2053.

O museu funciona de segunda a sexta-feira das 08h às 17h30.