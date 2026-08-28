Capital Inicial volta ao rock elétrico e traz turnê “Música Urbana” para Bauru Após sucesso do “Acústico 25 Anos”, banda retoma guitarras e amplificadores em nova fase; show será realizado em setembro

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Quem estava com saudade do Capital Inicial em sua versão mais elétrica já pode comemorar. A banda volta às guitarras e aos amplificadores com a turnê “Música Urbana”, que passa por Bauru, no interior de São Paulo, no dia 25 de setembro.

A apresentação será no Garden Eventos, antigo Sagae, e deve reunir músicas que marcaram a trajetória do grupo e faixas do EP mais recente, “Movimento”.

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A nova turnê chega depois do sucesso do “Acústico 25 Anos”, projeto que levou mais de 500 mil espectadores aos shows. Agora, o grupo deixa o formato desplugado de lado e recupera a sonoridade mais potente que acompanha o Capital Inicial desde os primeiros anos de carreira.

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“Depois de um ano de acústico, estamos felizes de voltar às guitarras e amplificadores - é como voltar às nossas origens”, afirma o vocalista Dinho Ouro Preto.

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Turnê recupera nome histórico do rock de Brasília

“Música Urbana” não é apenas o nome da nova turnê. A expressão faz referência a um dos encontros que ajudaram a marcar a história do rock brasileiro.

Em 1984, Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Rude se apresentaram juntos no Colégio Alvorada, em Brasília, em um evento chamado “Música Urbana”. O encontro acabou inspirando o nome do primeiro single do Capital Inicial.

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Mais de 40 anos depois, a banda voltou a explorar a marca. Em 2024 e 2025, o “Música Urbana” ganhou formato de festival em Brasília e reuniu cerca de 20 mil pessoas em duas edições com ingressos esgotados.

A boa repercussão fez com que o Capital Inicial levasse a essência do evento para uma turnê própria, que agora começa a percorrer outras cidades.

Os ingressos para o show do dia 25 de setembro, no Garden Eventos, em Bauru, podem ser adquiridos no Flipper Lanches ou pelo site OTicket. Mais informações pelo telefone (14) 99883-5545.