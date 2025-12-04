Carlos Bonassi recebe o Troféu Garra por contribuição ao mercado publicitário

O sócio-diretor da Atua Agência, Carlos Bonassi, foi reconhecido no dia 25 de novembro com o prestigiado Troféu Garra — Prêmio Contribuição Profissional Liderança Regional, concedido pela APP Brasil (Associação dos Profissionais de Propaganda), em reconhecimento à sua atuação exemplar na área da publicidade.

A homenagem destaca profissionais que contribuem ativamente para o desenvolvimento da comunicação, fortalecendo o setor por meio de iniciativas, relacionamento e apoio institucional.

O Troféu Garra é uma das mais importantes homenagens da APP Brasil, que prestigia profissionais que demonstram excelência e liderança em seus respectivos campos.

Carlos Bonassi foi selecionado entre centenas de concorrentes por sua postura de liderança e ações de impacto na comunicação, além de seu desenvolvimento criativo para o setor. “Receber essa premiação me deixa realmente muito feliz. Quando soube do reconhecimento, fiquei ainda mais contente ao entender o motivo. Este último ano foi muito especial: tive a oportunidade de participar de diversos eventos e iniciativas da APP, sempre incentivando e apoiando, porque sei que tudo isso retorna para o nosso mercado. Estamos juntos construindo um caminho sólido, relevante e muito positivo para a publicidade. Quero também agradecer ao Fábio pelo trabalho brilhante que vem realizando e à equipe da Atua, que me motiva diariamente a seguir em frente. Já tenho alguns bons anos de mercado e sigo acreditando que a troca é o que nos fortalece. Na Atua, buscamos fomentar essa comunicação de forma genuína, em um modelo mais horizontal, onde todos contribuem. Seguimos juntos para fortalecer a APP e todos os movimentos que impulsionem o mercado publicitário. Muito obrigado! Estou muito feliz”, disse Carlos Bonassi, sócio-fundador e diretor estratégico da Atua Agência.

Com 25 anos de trajetória em Comunicação e Marketing, Carlos Bonassi construiu uma carreira sólida atuando nas áreas de Criação, Promoção, Merchandising e Comercial. Além de ter se destacado em vendas e treinamento de mídia para agências e grandes marcas do varejo e da indústria.

Também compartilhou a sua experiência como docente na ESAMC, no curso de Publicidade e Propaganda, ministrando as disciplinas de Mídia e Promoção de Vendas, impactando a formação de novos profissionais do mercado.

A trajetória de Bonassi não só contribui para o reconhecimento individual como também para a trajetória da Atua Agência. Com 18 anos de atuação, a Atua consolida a sua presença no mercado de trabalho com estratégia, criatividade e inovações na comunicação. O prêmio reforça a importância do trabalho de liderança do diretor estratégico, evidenciando o compromisso da agência com a publicidade guiada por propósito e resultados que elevam o setor.