Celebra Bauru 2026 terá Ana Castela, Dilsinho e Guilherme & Santiago em festa dos 130 anos da cidade Evento será realizado de 30 de julho a 2 de agosto e destinará toda a renda líquida da venda do tradicional sanduíche Bauru para 24 organizações sociais

A comemoração dos 130 anos de Bauru já tem programação definida. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, o Recinto Mello Moraes recebe o Celebra Bauru 2026, evento que reúne shows nacionais, gastronomia, atrações culturais e solidariedade. Toda a renda líquida obtida com a venda do tradicional sanduíche Bauru será destinada a 24 organizações da sociedade civil do município.

Entre as atrações confirmadas estão Guilherme & Santiago, Ramon & Rafael, Jefferson & Suellen, Dilsinho, Ana Castela e o espetáculo infantil 3 Palavrinhas. A programação também contará com apresentações de artistas da região, selecionados por edital da Secretaria Municipal de Cultura.

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Promovido pela Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (AEAPS), em parceria com as entidades associadas, o Celebra Bauru mantém uma tradição que ultrapassa três décadas: a produção e comercialização do sanduíche Bauru como forma de arrecadar recursos para instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta edição, 24 entidades comercializam os valezinhos do sanduíche, vendidos por R$ 30. Cada organização recebe diretamente os recursos arrecadados com suas vendas.

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Na edição de 2025, foram comercializados 17.133 sanduíches, gerando R$ 391,5 mil em renda líquida, distribuída entre 29 entidades. Para este ano, a expectativa da organização é alcançar a marca de 20 mil lanches vendidos.

“Estamos extremamente felizes com os resultados alcançados. Em 2025 tivemos 29 entidades assistenciais envolvidas diretamente no evento e beneficiadas com os recursos financeiros da festa. Para 2026, temos a expectativa de vender 20 mil lanches, com a renda líquida totalmente revertida às 24 organizações da sociedade civil participantes”, afirma o presidente da AEAPS, William Menezes.

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Outra tradição será mantida durante a festa. No dia 1º de agosto, data do aniversário de Bauru, a população poderá participar do corte e da distribuição gratuita do bolo comemorativo de aproximadamente duas toneladas, produzido pelo Senai em parceria com a AEAPS.

Programação de shows

30 de julho

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Guilherme & Santiago

31 de julho

Ramon & Rafael

Jefferson & Suellen

1º de agosto

3 Palavrinhas

Dilsinho

2 de agosto

Ana Castela

Entidades participantes

As instituições beneficiadas em 2026 são: Acaê Bauru, AEAPS Bauru, AFRA, Afapab, Apae, Apiece, APMC Paiva, Casa da Esperança, Casa do Garoto, Cevac, Creche Bom Pastor, Creche São Paulo, Creche Pastores de Belém, Equoterapia, Esquadrão da Vida, Fundato, Instituto Elas, Instituto Florir, Lar Escola Santa Luzia para Cegos, Legião Mirim de Bauru, POC Bauru, Portas Abertas, Recriar e Wise Madness.

Serviço

Celebra Bauru 2026

Quando: de 30 de julho a 2 de agosto.

Onde: Recinto Mello Moraes.

Praça de alimentação: 30 e 31 de julho, das 18h às 22h; 1º de agosto, das 10h às 22h; 2 de agosto, das 10h às 16h.

Vale do Sanduíche Bauru: R$ 30.

Informações: @celebrabauru e @aeapsbauru.