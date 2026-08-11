Celebra Bauru repassa R$ 406,8 mil a 24 entidades após festa dos 130 anos da cidade Evento reuniu mais de 110 mil pessoas em quatro dias e comercializou 14.802 sanduíches Bauru; cada organização participante recebeu R$ 16.950

Foto: Divulgação Celebra Bauru

O Celebra Bauru, evento realizado durante as comemorações dos 130 anos de Bauru, no interior de São Paulo, repassou R$ 406,8 mil a 24 entidades assistenciais que participaram da ação. Cada organização recebeu R$ 16.950, valor proveniente da renda líquida obtida com a venda dos tradicionais sanduíches Bauru.

A festa ocorreu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, e, segundo a Secretaria de Cultura de Bauru, recebeu mais de 110 mil pessoas ao longo dos quatro dias. A programação incluiu shows, atrações infantis e atividades voltadas à solidariedade.

‌



Ao todo, foram vendidos 14.802 sanduíches Bauru durante o evento. Toda a renda líquida da comercialização foi destinada às entidades participantes.

Repasse por entidade aumentou em relação a 2025

Apesar de ter vendido menos sanduíches do que na edição anterior, o Celebra Bauru registrou um repasse total maior às organizações sociais em 2026.

‌



Em 2025, foram comercializados 17.133 sanduíches, com R$ 391,5 mil destinados a 29 entidades. Naquele ano, cada organização recebeu, em média, R$ 13,5 mil.

Já em 2026, foram 14.802 lanches vendidos e R$ 406,8 mil repassados a 24 entidades. Com menos organizações dividindo o valor arrecadado, o repasse médio subiu para R$ 16.950.

‌



Na comparação entre as duas edições, o número de sanduíches vendidos caiu cerca de 14%, enquanto o valor total destinado às entidades aumentou R$ 15,3 mil. O repasse médio por organização cresceu aproximadamente 25%.

Segundo a organização do evento, o resultado financeiro de 2026 também foi favorecido pela participação de patrocinadores e parceiros.

‌



Artistas participaram de forma voluntária

A programação do Celebra Bauru também contou com a participação voluntária de 40 artistas de Bauru e região. As apresentações no Palco Celebra foram realizadas sem cobrança de cachê, como forma de contribuição às entidades beneficiadas.

Foto: Divulgação Celebra Bauru

Outra ação da programação foi a distribuição gratuita de 5 mil pedaços do bolo de aniversário de Bauru. O bolo foi produzido pelo Senai Bauru, com ingredientes viabilizados pela AEAPS em parceria com apoiadores.

Entidades beneficiadas

As 24 organizações que participaram da edição de 2026 receberam R$ 16.950 cada uma:

Acaê Bauru

AFRA

Afapab

Apae

Apiece

APMC, Paiva

Casa da Esperança

Casa do Garoto

Cevac

Creche Antônio Pereira

Creche Bom Pastor

Creche São Paulo

Creche Pastores de Belém

Equoterapia

Esquadrão da Vida

Fundato

Instituto Elas

Instituto Florir

Lar Escola Santa Luzia para Cegos

Legião Mirim de Bauru

POC Bauru

Portas Abertas

Recriar

Wise Madness

Tradição de mais de 30 anos

A distribuição do sanduíche Bauru por entidades assistenciais faz parte das comemorações do aniversário da cidade há mais de 30 anos. Desde 2024, a iniciativa passou a ser realizada no formato atual, com o nome Celebra Bauru.

O evento é organizado pela AEAPS (Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região), em parceria com a Prefeitura de Bauru, o Confiança Supermercados e as organizações da sociedade civil associadas.

Em 2026, o Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Bauru) renovou a certificação que autoriza a AEAPS a produzir o sanduíche Bauru seguindo a receita original, criada por Casimiro Pinto Neto.

O lanche é reconhecido como patrimônio imaterial de Bauru pela Lei Municipal 4.314/1998. A certificação estabelece critérios relacionados aos ingredientes e ao modo de preparo tradicional.