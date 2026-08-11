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Celebra Bauru repassa R$ 406,8 mil a 24 entidades após festa dos 130 anos da cidade

Evento reuniu mais de 110 mil pessoas em quatro dias e comercializou 14.802 sanduíches Bauru; cada organização participante recebeu R$ 16.950

Record Paulista|Do R7

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Foto: Divulgação Celebra Bauru

O Celebra Bauru, evento realizado durante as comemorações dos 130 anos de Bauru, no interior de São Paulo, repassou R$ 406,8 mil a 24 entidades assistenciais que participaram da ação. Cada organização recebeu R$ 16.950, valor proveniente da renda líquida obtida com a venda dos tradicionais sanduíches Bauru.

A festa ocorreu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, e, segundo a Secretaria de Cultura de Bauru, recebeu mais de 110 mil pessoas ao longo dos quatro dias. A programação incluiu shows, atrações infantis e atividades voltadas à solidariedade.


Ao todo, foram vendidos 14.802 sanduíches Bauru durante o evento. Toda a renda líquida da comercialização foi destinada às entidades participantes.

Repasse por entidade aumentou em relação a 2025

Apesar de ter vendido menos sanduíches do que na edição anterior, o Celebra Bauru registrou um repasse total maior às organizações sociais em 2026.


Em 2025, foram comercializados 17.133 sanduíches, com R$ 391,5 mil destinados a 29 entidades. Naquele ano, cada organização recebeu, em média, R$ 13,5 mil.

Já em 2026, foram 14.802 lanches vendidos e R$ 406,8 mil repassados a 24 entidades. Com menos organizações dividindo o valor arrecadado, o repasse médio subiu para R$ 16.950.


Na comparação entre as duas edições, o número de sanduíches vendidos caiu cerca de 14%, enquanto o valor total destinado às entidades aumentou R$ 15,3 mil. O repasse médio por organização cresceu aproximadamente 25%.

Segundo a organização do evento, o resultado financeiro de 2026 também foi favorecido pela participação de patrocinadores e parceiros.


Artistas participaram de forma voluntária

A programação do Celebra Bauru também contou com a participação voluntária de 40 artistas de Bauru e região. As apresentações no Palco Celebra foram realizadas sem cobrança de cachê, como forma de contribuição às entidades beneficiadas.

Foto: Divulgação Celebra Bauru

Outra ação da programação foi a distribuição gratuita de 5 mil pedaços do bolo de aniversário de Bauru. O bolo foi produzido pelo Senai Bauru, com ingredientes viabilizados pela AEAPS em parceria com apoiadores.

Entidades beneficiadas

As 24 organizações que participaram da edição de 2026 receberam R$ 16.950 cada uma:

  • Acaê Bauru
  • AFRA
  • Afapab
  • Apae
  • Apiece
  • APMC, Paiva
  • Casa da Esperança
  • Casa do Garoto
  • Cevac
  • Creche Antônio Pereira
  • Creche Bom Pastor
  • Creche São Paulo
  • Creche Pastores de Belém
  • Equoterapia
  • Esquadrão da Vida
  • Fundato
  • Instituto Elas
  • Instituto Florir
  • Lar Escola Santa Luzia para Cegos
  • Legião Mirim de Bauru
  • POC Bauru
  • Portas Abertas
  • Recriar
  • Wise Madness

Tradição de mais de 30 anos

A distribuição do sanduíche Bauru por entidades assistenciais faz parte das comemorações do aniversário da cidade há mais de 30 anos. Desde 2024, a iniciativa passou a ser realizada no formato atual, com o nome Celebra Bauru.

O evento é organizado pela AEAPS (Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região), em parceria com a Prefeitura de Bauru, o Confiança Supermercados e as organizações da sociedade civil associadas.

Em 2026, o Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Bauru) renovou a certificação que autoriza a AEAPS a produzir o sanduíche Bauru seguindo a receita original, criada por Casimiro Pinto Neto.

O lanche é reconhecido como patrimônio imaterial de Bauru pela Lei Municipal 4.314/1998. A certificação estabelece critérios relacionados aos ingredientes e ao modo de preparo tradicional.

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