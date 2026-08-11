Celebra Bauru repassa R$ 406,8 mil a 24 entidades após festa dos 130 anos da cidade
Evento reuniu mais de 110 mil pessoas em quatro dias e comercializou 14.802 sanduíches Bauru; cada organização participante recebeu R$ 16.950
O Celebra Bauru, evento realizado durante as comemorações dos 130 anos de Bauru, no interior de São Paulo, repassou R$ 406,8 mil a 24 entidades assistenciais que participaram da ação. Cada organização recebeu R$ 16.950, valor proveniente da renda líquida obtida com a venda dos tradicionais sanduíches Bauru.
A festa ocorreu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, e, segundo a Secretaria de Cultura de Bauru, recebeu mais de 110 mil pessoas ao longo dos quatro dias. A programação incluiu shows, atrações infantis e atividades voltadas à solidariedade.
Ao todo, foram vendidos 14.802 sanduíches Bauru durante o evento. Toda a renda líquida da comercialização foi destinada às entidades participantes.
Repasse por entidade aumentou em relação a 2025
Apesar de ter vendido menos sanduíches do que na edição anterior, o Celebra Bauru registrou um repasse total maior às organizações sociais em 2026.
Em 2025, foram comercializados 17.133 sanduíches, com R$ 391,5 mil destinados a 29 entidades. Naquele ano, cada organização recebeu, em média, R$ 13,5 mil.
Já em 2026, foram 14.802 lanches vendidos e R$ 406,8 mil repassados a 24 entidades. Com menos organizações dividindo o valor arrecadado, o repasse médio subiu para R$ 16.950.
Na comparação entre as duas edições, o número de sanduíches vendidos caiu cerca de 14%, enquanto o valor total destinado às entidades aumentou R$ 15,3 mil. O repasse médio por organização cresceu aproximadamente 25%.
Segundo a organização do evento, o resultado financeiro de 2026 também foi favorecido pela participação de patrocinadores e parceiros.
Artistas participaram de forma voluntária
A programação do Celebra Bauru também contou com a participação voluntária de 40 artistas de Bauru e região. As apresentações no Palco Celebra foram realizadas sem cobrança de cachê, como forma de contribuição às entidades beneficiadas.
Outra ação da programação foi a distribuição gratuita de 5 mil pedaços do bolo de aniversário de Bauru. O bolo foi produzido pelo Senai Bauru, com ingredientes viabilizados pela AEAPS em parceria com apoiadores.
Entidades beneficiadas
As 24 organizações que participaram da edição de 2026 receberam R$ 16.950 cada uma:
- Acaê Bauru
- AFRA
- Afapab
- Apae
- Apiece
- APMC, Paiva
- Casa da Esperança
- Casa do Garoto
- Cevac
- Creche Antônio Pereira
- Creche Bom Pastor
- Creche São Paulo
- Creche Pastores de Belém
- Equoterapia
- Esquadrão da Vida
- Fundato
- Instituto Elas
- Instituto Florir
- Lar Escola Santa Luzia para Cegos
- Legião Mirim de Bauru
- POC Bauru
- Portas Abertas
- Recriar
- Wise Madness
Tradição de mais de 30 anos
A distribuição do sanduíche Bauru por entidades assistenciais faz parte das comemorações do aniversário da cidade há mais de 30 anos. Desde 2024, a iniciativa passou a ser realizada no formato atual, com o nome Celebra Bauru.
O evento é organizado pela AEAPS (Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região), em parceria com a Prefeitura de Bauru, o Confiança Supermercados e as organizações da sociedade civil associadas.
Em 2026, o Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Bauru) renovou a certificação que autoriza a AEAPS a produzir o sanduíche Bauru seguindo a receita original, criada por Casimiro Pinto Neto.
O lanche é reconhecido como patrimônio imaterial de Bauru pela Lei Municipal 4.314/1998. A certificação estabelece critérios relacionados aos ingredientes e ao modo de preparo tradicional.