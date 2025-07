Cheiro ruim toma conta de Bauru e motivo é mistério Cetesb e DAE não souberam informar de onde saiu o odor Record Paulista|Do R7 23/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h56 ) twitter

Bauruenses estão se perguntando desde o começo da madrugada desta quarta-feira (23 de julho) de onde vem o forte cheiro que impregnou a cidade.

O mau cheiro foi sentido em diversos locais de Bauru. A Record Paulista recebeu inúmeras mensagens sobre o ocorrido.

Vale lembrar que não é a primeira vez que isso acontece. Em 2017, aconteceu o mesmo. Não foi apontada uma causa.

Nesta quarta, Cetesb e DAE não souberam explicar a origem do mau cheiro.

“A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) segue acompanhando a situação do odor na cidade de Bauru. Técnicos da agência percorreram diversos bairros nesta manhã (23) para localizar a origem do problema. Até o momento, não foi localizada fonte específica de poluição.”