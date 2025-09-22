Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Chuva com ventos de mais de 90 quilômetros por hora destelha rodoviária e outras construções. Confira vídeos

Árvore caiu em cima de um carro na avenida Nuno de Assis

Record Paulista|Do R7

  • Google News

Uma forte chuva com ventos que passaram dos 90 quilômetros por hora assustou moradores de Bauru, no começo da tarde desta segunda-feira (22 de setembro).

Chuva forte atingiu Bauru

As rajadas de vento atingiram inúmeros bairros. Na região central, a rodoviária de Bauru ficou com parte da estrutura destelhada. A escola Eduardo Velho Filho, que fica do lado da rodoviária, foi atingida pelas telhas que descolaram do terminal.

Chuva forte atingiu Bauru

Também na avenida Nuno de Assis, um carro ficou embaixo de uma árvore que caiu no meio da via.

Forte chuva atingiu Bauru; Terminal Rodoviário ficou destelhado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.