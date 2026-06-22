Circuito Impera movimenta gastronomia na região de Bauru São 95 estabelecimentos participantes e 160 receitas inéditas, criadas exclusivamente para a edição de 2026

Foto: Divulgação

A gastronomia regional ganha destaque a partir de 1º de julho com a realização da sexta edição do Circuito Impera, um dos principais festivais gastronômicos do interior paulista. Neste ano, o evento chega reformulado, com novo nome e sistema de avaliação popular, reunindo 95 estabelecimentos e 160 receitas inéditas criadas exclusivamente para a competição.

O festival tem como objetivo impulsionar a gastronomia, a cultura e a economia locais. Os pratos participantes estão divididos em sete categorias e serão comercializados com preços fixos, proposta que busca ampliar o acesso do público às experiências gastronômicas oferecidas pelos restaurantes.

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O lançamento oficial da edição 2026 acontece nesta terça-feira (23), no Márcia & Marô, em evento voltado a chefs e proprietários dos estabelecimentos participantes. A programação inclui a apresentação das novidades do Circuito e a entrega dos materiais de divulgação.

Durante os 40 dias de festival, entre 1º de julho e 9 de agosto, o público poderá experimentar e avaliar as receitas inscritas. Os preços variam conforme a categoria:

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Comida de Boteco: R$ 60 (porção para duas pessoas);

Prato Principal: R$ 70;

Burger: R$ 38;

Drink: R$ 35;

Sobremesa: R$ 25;

Sanduíche: R$ 38;

Pizza: R$ 80 (grande) e R$ 49 (individual).

A lista completa dos participantes estará disponível a partir de 1º de julho no site oficial do Circuito Impera.

Avaliação será feita pelo público

Uma das principais novidades desta edição é o modelo de escolha dos vencedores. A avaliação será realizada exclusivamente pelo público por meio de uma plataforma online, que analisará critérios como apresentação, sabor, criatividade e experiência geral.

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Para participar da votação, será necessário realizar um cadastro com CPF e número de celular, garantindo apenas uma avaliação por pessoa. No local, o consumidor deverá confirmar a localização, registrar uma foto do prato e responder aos critérios por meio de uma régua de satisfação.

Segundo Vinicius Fernandes, idealizador do Circuito Impera, o novo sistema busca tornar a experiência mais intuitiva para os participantes.

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“Optamos por não utilizar notas numéricas, pois isso elimina a pressão de atribuir uma nota e permite que a avaliação seja mais espontânea. A régua é mais lúdica e aproxima o público da experiência”, explica.

As avaliações serão aceitas apenas durante o período oficial do festival.

Premiação

O encerramento do Circuito Impera 2026 será realizado em 18 de agosto, no Alameda Hall, durante uma cerimônia de gala que reunirá chefs, cozinheiros e empresários do setor gastronômico.

Na ocasião, serão anunciados os vencedores de cada categoria, que receberão o Troféu Imperador.

O Circuito Impera 2026 tem patrocínio da Unimed Bauru, Allma Milazzo e iFood.

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