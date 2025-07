Concessionária de Rodovias promove palestras de educação ambiental em Paraguaçu Paulista Iniciativa busca conscientizar jovens sobre a importância da conservação da fauna e flora para a biodiversidade local Record Paulista|Do R7 23/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h40 ) twitter

A Eixo SP Concessionária de Rodovias, em parceria com a Prefeitura de Paraguaçu Paulista, dá início nesta quinta-feira (24 de julho) a um programa de educação ambiental voltado a estudantes do 9º ano de sete escolas da rede pública municipal.

Com palestras interativas, a ação tem como objetivo estimular a conscientização sobre a importância da preservação da fauna e flora, abordando temas como o resgate e o monitoramento de animais silvestres, além dos riscos causados pela presença de animais domésticos nas rodovias.

Serão seis dias de atividades, que ocorrerão desta quinta até quinta-feira da próxima semana, dia 31, no Centro de Educação Ambiental da cidade. Não haverá programação no sábado e no domingo. As atividades serão realizadas em dois períodos diários: das 8h às 10h e das 14h às 16h. Durante as palestras, será reforçada a importância da biodiversidade brasileira e da fauna local.

A proposta é criar um diálogo aberto com os adolescentes, discutindo como as ações humanas impactam o equilíbrio do meio ambiente.

Também será abordado como são feitos o resgate e o monitoramento de animais silvestres pela Eixo SP e os impactos preocupantes da presença de animais domésticos soltos nas rodovias. Dentro deste tema, será destacado a importância da posse responsável de animais como medida de segurança para a fauna, para os motoristas e para os próprios animais.

Obras e conservação

Outro tema das palestras será o trabalho dos profissionais que atuam na proteção do meio ambiente, como biólogos e veterinários, cujas atividades desempenham um papel essencial na manutenção do equilíbrio entre as obras na rodovia e a conservação da natureza. Além disso, os estudantes serão convidados a refletir sobre como pequenas atitudes individuais podem influenciar positivamente a preservação do patrimônio natural local.

Ao fim de cada encontro, haverá espaço para perguntas e troca direta de ideias com o objetivo de proporcionar um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo, com momentos práticos para fixação do conteúdo discutido.

Para Alex Montagner, coordenador de Meio Ambiente da Eixo SP, envolver adolescentes nessa discussão é fundamental.

“Essa faixa etária está em um momento de formação de valores e hábitos. Ao conscientizá-los sobre a importância da biodiversidade e de seu papel na preservação, estamos plantando sementes para um futuro mais sustentável. Eles não só absorvem o conhecimento, mas também multiplicam essas ideias em suas comunidades.”

Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso da concessionária com a sustentabilidade e a educação, mostrando que a proteção ambiental é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre poder público, empresas e sociedade.