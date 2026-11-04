Confiança Supermercados abre 100 vagas de emprego em Bauru; veja como participar Processo seletivo será realizado neste sábado (7), com oportunidades para diferentes áreas, incluindo primeiro emprego, Jovem Aprendiz e cargos de liderança

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O Confiança Supermercados vai abrir cerca de 100 vagas de emprego em Bauru neste sábado (7). As oportunidades são distribuídas entre as oito unidades da rede, setores administrativos, Centro de Distribuição e Confiança Alimentos.

A seleção será realizada durante mais uma edição do evento “Confiança Emprega + Você”, das 9h às 14h, no RH Central da empresa, localizado na rua Albuquerque Lins, 7-80, na Vila Falcão.

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Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e cópias dos documentos pessoais (RG e CPF). O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas.

Vagas para diferentes áreas

As oportunidades abrangem diversos setores, como operador de caixa, açougue, hortifruti, mercearia, padaria, frios e laticínios, pizzaria e restaurante, limpeza, empacotamento e depósito, entre outras funções.

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A maioria dos cargos não exige experiência profissional. No entanto, algumas vagas específicas, como açougueiro, padeiro, cozinheiro, sushiman e determinadas funções administrativas, exigem experiência prévia.

O processo seletivo também contempla oportunidades nas áreas operacionais, de liderança, Escola de Profissões e programa Jovem Aprendiz.

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As vagas são abertas a todos os públicos, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais com 50 anos ou mais e candidatos em busca do primeiro emprego.

Oportunidades de crescimento profissional

Durante o evento, os candidatos participarão de entrevistas presenciais e serão direcionados às oportunidades mais alinhadas ao perfil e aos objetivos profissionais de cada um.

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Além da contratação, o Confiança Supermercados destaca iniciativas voltadas ao desenvolvimento e à valorização dos colaboradores. Entre elas estão o Programa Monitor, que prepara profissionais para futuras posições de liderança, e o Liderar+, voltado ao fortalecimento das competências de gestão.

A empresa também oferece um plano de carreira estruturado, com possibilidades de crescimento profissional, além de benefícios voltados à qualidade de vida e ao bem-estar dos funcionários.

Uma das atrações do evento será uma roleta interativa, por meio da qual os candidatos poderão conhecer os programas de desenvolvimento, as oportunidades de carreira e os benefícios oferecidos pela rede.

Serviço

Confiança Emprega + Você – Bauru