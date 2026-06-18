Confiança Supermercados lança campanha “Mega Chute Confiança” com mais de R$ 1,5 milhão em premiações Serão distribuídos 10 mil prêmios instantâneos no aplicativo do Clube, além de 45 SmarTVs 65 polegadas e 45 iPhones 17e nos sorteios finais

A promoção é válida para compras em todos os supermercados da Rede Confiança através do aplicativo do Clube de Vantagens Cliente Confiança. Confiançca Supermercados/Reprodu

Aproveitando o clima de Copa, a Rede Confiança Supermercados deu o pontapé inicial da campanha “Mega Chute Confiança”, que irá sortear mais de 10.000 prêmios instantâneos no chute premiado dentro do aplicativo do Clube, além de SmarTVs 65″ e iPhones 17e no final da promoção. E para participar é bem simples, comprando R$ 30,00 em produtos participantes, identificados na área de vendas com a etiqueta verde, o cliente ganha uma chance de chutar no gol do aplicativo e um número da sorte para concorrer aos sorteios finais. A ação vai até o dia 31 de agosto de 2026, com muitas chances de ganhar. Vale lembrar que é necessário estar cadastrado no Clube de Vantagens Cliente Confiança e acompanhar a possibilidade de chutes pelo aplicativo.

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Eder Vieira, diretor de marketing do Confiança Supermercados destaca que a campanha foi criada para proporcionar uma experiência diferenciada. ”O Mega Chute Confiança une interatividade, fidelização e premiações instantâneas, além de sorteio final. E tem como principal objetivo fortalecer o relacionamento com os clientes e oferecer prêmios incríveis para nossos consumidores por meio de uma dinâmica simples, direto no App do Clube de Vantagens. Serão mais de 1,5 milhão de reais distribuídos na campanha”, diz Vieira.

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Como participar

A mecânica da promoção funciona da seguinte maneira: a cada R$ 30,00 (não acumulativos) em produtos parceiros, identificados na área de vendas com a etiqueta verde, o cliente recebe 1 chute a gol e 1 número da sorte para os sorteios finais. Compras pelo site www.confianca.com.br ganham um chute extra. Clientes que realizarem o pagamento via Confpay recebem números da sorte em dobro, aumentando as chances de premiação nos sorteios finais. Porém, para participar da promoção é necessário possuir cadastro completo e o aplicativo Clube Cliente Confiança instalado no celular (Android e iOS), além de sempre informar o CPF no caixa no momento da compra.

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Mais de 10 mil prêmios

Chutes a gol (App Cliente Clube Confiança)

500 vales-compras de R$ 100,00

300 vales-compras de R$ 500,00

000 caçarolas pretas

000 kits com 10 potes herméticos

100 fritadeiras Air Fryer

100 caixas de som JBL

Sorteios com Número da Sorte

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45 Smart TVs 65 polegadas

45 iPhones 17e.

O sorteio final será realizado através da extração da loteria final no dia 02/09/2026. Mais informações no site www.clienteconfianca.com.br ou nas mídias sociais do Confiança Supermercados.

Sobre a Rede Confiança Supermercados

A Rede Confiança Supermercados tem 42 anos e está sediada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. São cerca de 5.400 colaboradores distribuídos em 15 lojas, sendo 8 em Bauru, 2 em Sorocaba, 2 em Marília, 1 em Pederneiras, 1 em Jaú e 1 em Botucatu. A empresa ainda possui um moderno centro logístico e uma unidade de distribuição de cestas básicas.