Confiança Supermercados oferece 80 vagas de emprego em Sorocaba Seleção será realizada nesta terça-feira (20), com oportunidades para diferentes áreas, pessoas sem experiência e candidatos em busca do primeiro emprego

A Rede Confiança Supermercados realiza nesta terça-feira (20) um processo seletivo para preencher cerca de 80 vagas de emprego em duas unidades de Sorocaba, no interior de São Paulo. As oportunidades são para diferentes setores, e a maioria não exige experiência profissional.

O atendimento será das 9h às 15h, na Uniten (Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios), localizada na avenida General Osório, 1840, na Vila Barão. Os candidatos devem levar currículo atualizado e cópias dos documentos pessoais (RG e CPF). A seleção será feita por ordem de chegada, com distribuição de senhas.

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Há vagas para operador de caixa, açougue, hortifrúti, mercearia, padaria, frios e laticínios, pizzaria e restaurante, limpeza e empacotamento, entre outras áreas. Para a maioria das funções, não é necessário ter experiência. Já os cargos de açougueiro, padeiro e cozinheiro exigem conhecimentos específicos.

As oportunidades também contemplam áreas de liderança, a Escola de Profissões e o programa Jovem Aprendiz. O processo seletivo é aberto a pessoas com deficiência (PCDs), estrangeiros, profissionais com 50 anos ou mais e candidatos em busca do primeiro emprego.

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Durante o evento, os participantes passarão por entrevistas presenciais e poderão ser direcionados às vagas compatíveis com seus perfis profissionais.

Outra possibilidade é a inscrição na Escola de Profissões de Açougue. Os selecionados serão contratados pelo regime CLT e receberão treinamento na área, com acompanhamento de profissionais especializados. Não é necessário ter experiência prévia, pois a capacitação será realizada durante o programa.