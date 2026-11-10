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Congresso de empreendedorismo reúne oito especialistas e Diogo Portugal em Sorocaba

ACSO MIND 2026 será realizado no dia 26 de novembro e terá palestras sobre negócios, liderança, vendas e inovação

Record Paulista|Do R7

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Foto: Divulgação JOAO KISS

Sorocaba recebe, no dia 26 de novembro, a segunda edição do ACSO MIND, congresso de empreendedorismo que reunirá oito especialistas de diferentes áreas e o humorista Diogo Portugal. O evento será realizado na Igreja Batista Farol Sorocaba, no Parque Campolim, a partir das 8h, com uma programação ao longo de todo o dia.

Promovido pela Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), o encontro terá palestras e atividades voltadas a temas como negócios, liderança, vendas, inovação e desenvolvimento profissional. A proposta é reunir empresários, empreendedores e profissionais interessados em conhecer estratégias e experiências do mercado.


Entre os palestrantes confirmados está Hygor Duarte, CEO do Grupo Fast e presidente da ACSO. Também participam Victor Damásio, fundador e CEO da VD; Márcio Giacobelli, fundador da Advisory Board Institute (ABI) no Brasil; Erica Belon, especialista em Neurogestão e neurocientista; e Alex Monteiro, fundador da agência Non Stop.

A programação também contará com a jornalista e escritora Fabiana Bertotti, a empresária Carol Paiffer, fundadora da Atom S/A, e Thiago Concer, especialista em vendas e fundador da Nova Escola de Vendas.


Além das palestras, o congresso terá participação especial do humorista Diogo Portugal, considerado um dos pioneiros do stand-up comedy no Brasil.

Segundo Hygor Duarte, a iniciativa busca aproximar os participantes de conhecimentos e experiências que possam contribuir para o desenvolvimento dos negócios. A expectativa é que o encontro também estimule a troca de ideias e a criação de conexões profissionais.


Ingressos

Os ingressos estão disponíveis em diferentes lotes, com condições especiais para associados da ACSO.

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O ACSO MIND 2026 conta com a parceria de entidades e empresas da região, entre elas AEAS, Secovi-SP, Sebrae, OAB Subseção Votorantim, Digital Nerd, Casa Finna Planejados e Amecs.

Serviço

  • Evento: ACSO MIND 2026
  • Data: 26 de novembro (quinta-feira)
  • Horário: a partir das 8h
  • Local: Igreja Batista Farol Sorocaba
  • Endereço: Rua Francisco Moron Fernandes, 400, Parque Campolim, Sorocaba (SP)
  • Ingressos: Garanta seu lugar pelo WhatsApp

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