Crianças indígenas de Avaí participarão de sessão gratuita de cinema em Bauru Ação promovida pela Revista Atenção, em parceria com o Cine’N Fun Alameda, vai levar 53 participantes para uma manhã de lazer, cultura e inclusão social

Foto: Divulgação

Uma iniciativa voltada à inclusão social e ao acesso à cultura vai proporcionar uma experiência especial para crianças indígenas da Aldeia Ekeruá, localizada na Terra Indígena de Araribá, em Avaí (SP). No dia 15 de agosto, às 10h, a Revista Atenção, em parceria com o Cine’N Fun Alameda, realizará uma sessão gratuita de cinema no Alameda Rodoserv Center, em Bauru.

Ao todo, 53 pessoas participarão da ação, sendo 36 crianças indígenas e 17 acompanhantes. O transporte do grupo será disponibilizado pela Prefeitura de Avaí.

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Além da exibição do filme, a Revista Atenção custeará o lanche para todos os participantes, com pipoca e bebida (suco ou água). Já a sessão de cinema será oferecida pelo Cine’N Fun Alameda.

De acordo com os organizadores, o objetivo é promover uma manhã de lazer, entretenimento e integração, ampliando o acesso das crianças indígenas a atividades culturais.

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A iniciativa também está aberta à participação de empresas interessadas em apoiar o projeto, seja por meio de patrocínio ou da doação de brindes para as crianças. Em contrapartida, as marcas parceiras terão sua imagem associada a uma ação de relevante impacto social.

Empresas interessadas em colaborar podem entrar em contato com a Revista Atenção pelo telefone (14) 98125-0445.