Curso de primeiros socorros para profissionais da educação será realizado em Bauru Capacitação em novembro aborda engasgos, paradas cardiorrespiratórias e atendimento a emergências; inscrições estão abertas

O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) realizará, no dia 28 de novembro, um curso de primeiros socorros voltado especialmente a professores e profissionais da educação. A capacitação sobre a Lei Lucas inclui técnicas de Suporte Básico de Vida (BLS) e orientações para agir em situações de emergência no ambiente escolar.

O curso será realizado das 8h às 14h, no Hospital Unimed Bauru, localizado na avenida Doutor Arnaldo Prado Curvello, 10-110, no Parque Santa Terezinha.

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A Lei Federal nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, tornou obrigatória a capacitação em primeiros socorros de professores e funcionários de escolas públicas e privadas de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

O que será abordado no curso?

A formação combina conteúdo teórico e atividades práticas sobre situações como engasgos, paradas cardiorrespiratórias, convulsões, reações alérgicas e traumas.

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Os participantes aprenderão manobras de desengasgo para adultos, crianças e bebês, além de procedimentos de Suporte Básico de Vida em casos de parada cardiorrespiratória, incluindo o reconhecimento e o uso do desfibrilador externo automático (DEA).

A capacitação também abordará as diferenças entre os atendimentos do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do SOS Unimed, para orientar os participantes sobre qual serviço acionar em diferentes situações.

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As aulas serão ministradas pelos enfermeiros Flávio Celso Ventura, coordenador do Pronto Atendimento Adulto da Unimed Bauru, e Júlio César Aparecido Gomes, enfermeiro do hospital. Ambos possuem formação e experiência nas áreas de urgência e emergência.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do Cehub: https://cehub.com.br/cursoleilucas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones e WhatsApp (14) 99683-5956 e (14) 99607-3652.