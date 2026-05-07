Dia das Mães: Celebre com um Café Gourmet Especial no Alameda Evento oferece experiência gastronômica para toda a família no dia 10 de maio

Café Gourmet de Dia das Mães

No dia 10 de Maio, celebre o Dia das Mães no Alameda Foodserv Center. Das 08h às 12h terá um café gourmet para toda a família. As expectativas são de momentos especiais, cheios de sabor, carinho e boas memórias.

A proposta do café gourmet foca na qualidade dos ingredientes, tornando-se uma alternativa prática e sofisticada para quem deseja fugir das filas tradicionais de almoço no domingo.

Os interessados já podem garantir as entradas antecipadamente pelo site oficial. Os convites são limitados e os valores são divididos em lotes, que variam entre R$ 74,90 e R$ 84,90. A organização recomenda a compra antecipada para assegurar a reserva das mesas.