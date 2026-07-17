Ecovita abre 30 vagas para curso gratuito de construção civil em Bauru
Capacitação oferece aulas teóricas e práticas, com início em agosto, e inscrições seguem abertas até 20 de julho
A Ecovita está com inscrições abertas para um curso gratuito de construção civil em Bauru. A iniciativa faz parte do projeto Capacita, voltado à qualificação profissional de moradores das comunidades onde a construtora atua, e oferece 30 vagas para pessoas interessadas em ingressar ou ampliar seus conhecimentos no setor.
As aulas terão início no dia 4 de agosto e serão realizadas no período noturno, das 19h às 22h, na Escola Estadual Ada Cariani Avalone, localizada na Avenida Dr. Marcos de Paula Raphael, nº 20, no Núcleo Habitacional Mary Dota. A carga horária será de 45 horas.
Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos que abrangem diferentes etapas da construção civil, incluindo planejamento de obras, fundação, estrutura e alvenaria, instalação de portas, janelas e pisos, impermeabilização, revestimentos, pintura, instalações hidráulicas e elétricas, além da construção de muros de arrimo, muretas e escadas.
A capacitação também abordará temas como segurança do trabalho, comportamento profissional e responsabilidade ambiental, combinando atividades teóricas e práticas.
As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho por meio de formulário on-line. Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp (14) 99824-9499.
Serviço
Curso gratuito de Construção Civil
- Inscrições: até 20 de julho
- Início das aulas: 4 de agosto de 2026
- Horário: das 19h às 22h
- Local: Escola Estadual Ada Cariani Avalone
- Endereço: Avenida Dr. Marcos de Paula Raphael, nº 20, Núcleo Habitacional Mary Dota – Bauru (SP)
- Carga horária: 45 horas
- Vagas: 30
- Inscrições: por formulário on-line ou pelo destaque no perfil da Ecovita Construtora no Instagram.