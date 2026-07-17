Ecovita abre 30 vagas para curso gratuito de construção civil em Bauru Capacitação oferece aulas teóricas e práticas, com início em agosto, e inscrições seguem abertas até 20 de julho

A Ecovita está com inscrições abertas para um curso gratuito de construção civil em Bauru. A iniciativa faz parte do projeto Capacita, voltado à qualificação profissional de moradores das comunidades onde a construtora atua, e oferece 30 vagas para pessoas interessadas em ingressar ou ampliar seus conhecimentos no setor.

As aulas terão início no dia 4 de agosto e serão realizadas no período noturno, das 19h às 22h, na Escola Estadual Ada Cariani Avalone, localizada na Avenida Dr. Marcos de Paula Raphael, nº 20, no Núcleo Habitacional Mary Dota. A carga horária será de 45 horas.

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Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos que abrangem diferentes etapas da construção civil, incluindo planejamento de obras, fundação, estrutura e alvenaria, instalação de portas, janelas e pisos, impermeabilização, revestimentos, pintura, instalações hidráulicas e elétricas, além da construção de muros de arrimo, muretas e escadas.

A capacitação também abordará temas como segurança do trabalho, comportamento profissional e responsabilidade ambiental, combinando atividades teóricas e práticas.

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As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho por meio de formulário on-line. Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp (14) 99824-9499.

Serviço

Curso gratuito de Construção Civil