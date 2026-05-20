Encontro em São Paulo garante continuidade do serviço de Neurocirurgia do SUS em Marília Prefeito Vinicius Camarinha reuniu-se com o secretário de Estado, Eleuses Paiva, na sede da Secretaria de Estado da Saúde

Encontro do Prefeito Vinicius Camarinha com o secretário de Estado, Eleuses Paiva

Encontro foi realizado em São Paulo, na sede da Secretaria de Estado da Saúde, garantiu a continuidade do serviço de Neurocirurgia do SUS (Sistema Único de Saúde) para pacientes de Marília e região.

A manutenção do serviço, que acontece na Santa Casa de Marília, estava em situação crítica em razão do subfinanciamento da assistência de alta complexidade e do crescente déficit operacional acumulado pela instituição.

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Diante dessa situação, o prefeito Vinicius Camarinha reuniu-se com o secretário de Estado de Saúde, Dr. Eleuses Paiva, na tarde desta terça na capital paulista, em encontro que teve as presenças também da primeira-dama Tássia Camarinha; da secretária municipal da Saúde, Dra. Paloma Libanio; e do diretor Administrativo e Financeiro da Santa Casa, João Luís Castro Vellucci.

Ao final da reunião, o prefeito Vinicius informou a continuidade do serviço. “Foi um encontro muito positivo com o secretário Dr. Eleuses Paiva e o problema está resolvido. A população de Marília e da região continuará sendo atendida normalmente. Tomamos à frente dessa situação e tivemos um bom entendimento. Vamos fazer o que precisa ser feito porque a nossa população já sofreu muito e estamos nesse processo de recuperação dos serviços do nosso município. Estamos muito satisfeitos em poder dar essa grande notícia para toda a nossa população.”

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Vinicius afirmou também que a sua gestão não permitirá que feche nenhum serviço de saúde. “Seria inadmissível suspender esse trabalho de neurocirurgia em Marília. A nossa gestão não permitirá que se feche serviço de saúde. Ainda que o serviço seja do Estado, vamos enfrentar para que a população, sobretudo a mais carente, não perca qualidade na saúde. O serviço vai continuar e fomos mais além, pois conseguimos ampliar o atendimento de hemodiálise, que passará a atender mais 150 pessoas. A saúde para a nossa gestão é prioridade.”

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SOLUÇÃO IMEDIATA

A Secretaria de Estado da Saúde informou que foi pactuada uma solução imediata para garantir a continuidade dos serviços de neurocirurgia prestados à população mariliense.

De acordo com a secretaria estadual, a Prefeitura fará os aportes necessários para a manutenção do serviço, de gestão municipal, enquanto o Estado seguirá apoiando a Santa Casa por meio dos repasses da Tabela SUS Paulista, iniciativa pioneira do Governo de São Paulo criada para ampliar o financiamento dos hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS.

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A Pasta também informa que está em estudo a ampliação do serviço de hemodiálise da Santa Casa, para a implantação de 25 novas cadeiras, o que permitirá atender mais 150 pacientes da região.

Desde 2024, a Santa Casa de Marília já recebeu R$ 70,4 milhões adicionais em recursos estaduais pelos atendimentos realizados no âmbito da Tabela SUS Paulista.

O programa paga até cinco vezes mais do que os valores da tabela federal, com o objetivo de corrigir a defasagem histórica da remuneração, ampliar a capacidade assistencial e dar maior sustentabilidade financeira às Santas Casas e entidades filantrópicas.