Evento reúne 350 jovens e estudantes de 11 cidades em Bauru BNJR: Horizonte será realizado nos dias 14 e 15 de novembro, na Unesp, e terá a participação de representantes de 41 Empresas Juniores e sete instituições de ensino

Foto: Divulgação

Bauru recebe, nos dias 14 e 15 de novembro, o BNJR: Horizonte, encontro regional que deve reunir cerca de 350 jovens e estudantes de 11 cidades do interior paulista. O evento será realizado no Anfiteatro Guilherme Rodrigues Ferraz, conhecido como “Guilhermão”, no campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e tem como proposta promover a troca de experiências, o desenvolvimento profissional e a integração entre universitários.

A iniciativa é promovida pelo Núcleo Bauru de Empresas Juniores e contará com representantes de 41 Empresas Juniores, além de estudantes de sete instituições de ensino: Unesp, USP, Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Fatec, Famema, Unoeste e Unisagrado.

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Estão previstos participantes de Araçatuba, Assis, Bauru, Birigui, Botucatu, Ilha Solteira, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Rosana e Tupã.

A programação tem como foco temas como empreendedorismo, formação acadêmica, desenvolvimento profissional e oportunidades de carreira. O encontro também pretende aproximar diferentes comunidades universitárias e estimular a colaboração entre estudantes e organizações da região.

Além da integração entre os participantes, o evento busca ampliar o diálogo entre universidades, juventude, poder público e