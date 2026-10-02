Feijoada beneficente chega à 21ª edição e ajuda a manter creche em Bauru Evento será realizado neste sábado (3), em sistema drive-thru; recursos arrecadados ajudam a custear atividades e manutenção da entidade que atende crianças gratuitamente

Foto: Divulgação

Uma ação que começou com um almoço para cerca de 300 pessoas, em 2006, chega à 21ª edição neste sábado (3), em Bauru, no interior de São Paulo. A Feijoada da Zéza destina a renda à Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem (CEUB), na Vila Seabra, que atende gratuitamente crianças de 3 a 5 anos e 11 meses.

A retirada das marmitas será feita das 11h às 14h, na sede da entidade, na Rua Coronel Alves Seabra, 5-78. O evento ocorre em sistema drive-thru e a marmita custa R$ 60.

‌



Segundo a organização, a arrecadação da feijoada representa cerca de 60% dos custos anuais da creche. Os recursos são utilizados em despesas como reformas, compra de uniformes e materiais escolares, equipamentos, mobiliário, folha de pagamento e manutenção de alvarás e registros.

Creche atende crianças gratuitamente

Fundada em 7 de junho de 1974, a CEUB é uma entidade sem fins lucrativos regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru.

‌



A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. As crianças recebem quatro refeições por dia, além de cuidados de higiene e acompanhamento pedagógico baseado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e na proposta pedagógica do município.

A estrutura conta com salas de aula, sala do soninho, refeitório, vestiários, brinquedoteca e parquinho.

‌



Tradição começou em 2006

A primeira edição da feijoada foi realizada em 2006, no Buffet Márcia & Marô, como uma homenagem à “Zéza”, personagem que inspirou o nome da iniciativa.

Com o passar dos anos, o evento ganhou novos formatos e passou a ser realizado em sistema drive-thru, permitindo que os participantes retirem as marmitas sem a necessidade de permanecer no local.

Além da venda das marmitas, a iniciativa conta com a colaboração de empresas e voluntários. Quem não puder participar do evento também pode fazer uma doação por Pix para a entidade através da chave: crecheunidos@gmail.com