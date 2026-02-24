Feirão ‘Bom Negócio - Seminovos’ acontece neste final de semana, em Bauru Evento terá mais de 600 veículos, com condições exclusivas de pagamento

O Feirão “Bom Negócio - Seminovos” será realizado entre os dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, no estacionamento do Boulevard Shopping, em Bauru. O evento reunirá mais de 600 opções de veículos, com participação de mais de 10 lojas multimarcas.

Durante os três dias de evento, os visitantes poderão conferir taxas atrativas, facilidade de pagamento e condições exclusivas. Entre os diferenciais, estão a supervalorização do seminovo, primeira parcela a partir de R$ 899,00 e pagamento após 60 dias. Todas as condições estão sujeitas à análise de crédito, sendo necessária a consulta prévia no momento da compra.

“O Feirão ‘Bom Negócio - Seminovos’ foi pensado para reunimos opções para diferentes perfis de clientes e um ambiente acessível” (empresário Ewerton Braga)

O evento tem entrada gratuita e será realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. (O estacionamento segue com cobrança convencional).

De acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o mercado de veículos usados e seminovos segue em ritmo acelerado de crescimento no Brasil. Segundo dados em janeiro de 2026 foram comercializados mais de 984 mil automóveis e comerciais leves no país, um crescimento de 9,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.