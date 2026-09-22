Festa das Nações reúne gastronomia e atrações culturais em Sorocaba Evento acontece de 25 a 27 de setembro, no Parque das Águas, com entrada gratuita e arrecadação de alimentos para entidades beneficentes

Foto: Divulgação

A 4ª Festa das Nações de Sorocaba será realizada entre os dias 25 e 27 de setembro, no Parque das Águas. O evento tem entrada gratuita e reúne gastronomia, decoração temática e apresentações artísticas inspiradas em diferentes países.

A programação foi criada para celebrar o Dia Mundial do Turismo e integra o calendário oficial de eventos de Sorocaba. Durante os três dias, o público poderá conferir referências culturais de países como Escócia, Japão, Espanha, Estados Unidos, Coreia, Itália, além do Brasil.

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A estrutura contará com praça de alimentação, área kids e espaço pet friendly.

Programação

Sexta-feira (25)

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16h – Abertura do evento

20h – Banda Midnight Rockers

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22h – Encerramento

Sábado (26)

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11h – Abertura do evento

13h às 18h – Apresentações artísticas de diferentes países

20h – Tributo a Bon Jovi, com a banda Live in Sin

22h – Encerramento

Domingo (27)

9h – Abertura do evento e Encontro Solidário de Carros Antigos

13h às 18h – Apresentações artísticas de diferentes países

19h30 – Tributo a Queen, com a banda Bohemian Rock

22h – Encerramento

Evento tem ação solidária

Além das atrações culturais, a Festa das Nações terá uma ação solidária. Os organizadores pedem que os visitantes levem 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite. As doações serão destinadas a entidades beneficentes.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Turismo e de Cultura, e é realizado pela produtora Amo Sorocaba.