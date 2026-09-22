Festa das Nações reúne gastronomia e atrações culturais em Sorocaba
Evento acontece de 25 a 27 de setembro, no Parque das Águas, com entrada gratuita e arrecadação de alimentos para entidades beneficentes
A 4ª Festa das Nações de Sorocaba será realizada entre os dias 25 e 27 de setembro, no Parque das Águas. O evento tem entrada gratuita e reúne gastronomia, decoração temática e apresentações artísticas inspiradas em diferentes países.
A programação foi criada para celebrar o Dia Mundial do Turismo e integra o calendário oficial de eventos de Sorocaba. Durante os três dias, o público poderá conferir referências culturais de países como Escócia, Japão, Espanha, Estados Unidos, Coreia, Itália, além do Brasil.
A estrutura contará com praça de alimentação, área kids e espaço pet friendly.
Programação
Sexta-feira (25)
16h – Abertura do evento
20h – Banda Midnight Rockers
22h – Encerramento
Sábado (26)
11h – Abertura do evento
13h às 18h – Apresentações artísticas de diferentes países
20h – Tributo a Bon Jovi, com a banda Live in Sin
22h – Encerramento
Domingo (27)
9h – Abertura do evento e Encontro Solidário de Carros Antigos
13h às 18h – Apresentações artísticas de diferentes países
19h30 – Tributo a Queen, com a banda Bohemian Rock
22h – Encerramento
Evento tem ação solidária
Além das atrações culturais, a Festa das Nações terá uma ação solidária. Os organizadores pedem que os visitantes levem 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite. As doações serão destinadas a entidades beneficentes.
O evento conta com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Turismo e de Cultura, e é realizado pela produtora Amo Sorocaba.