Festival Gastronômico de Marília reúne 23 restaurantes e começa nesta quinta-feira
12ª edição foi apresentada em evento para convidados; programação segue até 15 de novembro e terá ação social em benefício de três entidades
O 12º Festival Gastronômico de Marília foi apresentado durante um evento que reuniu cerca de 230 pessoas, entre representantes dos restaurantes participantes, autoridades, homenageados, profissionais da imprensa e convidados.
A programação começou na quinta-feira (25) e segue até 15 de novembro. Ao todo, 23 restaurantes participam desta edição, cada um com um prato elaborado especialmente para o festival.
Os 23 participantes e seus respectivos pratos são:
- Água Doce Sabores do Brasil — Picanha Paróquia Rosa Mística
- Bentô — Dosirak Bentô Kun Mo Bang
- Chaplin — Filé Transportadora Sabiá
- Pura Beach Café — Arroz Caldoso de Camarão Gildo da Iglu
- Paris 7 — Medalhão Ricardo Emile Baaklini
- Casa Toscana — Costela do Zé Vó
- Fire Garden — Terra e Mar Dr. Rodrigues
- Café do Lado — Filé Gabi Atta
- Sun Valley — Filé Presidente Alysson
- Cão Véio — Baby Beef à MAC
- Le Marché — Cavatelli Roberto Borghetti
- Casa Seixas — Rabada Manoel Ótica Brasil
- Doctor Beer — Jerked Beef Família Dalla Torre Garcia
- Terrazzo — Filé Mignon Diácono Toninho à Farofa de Pistache
- Izakaya Japakitos — Combinado Omakase Igor Zochio
- Cantina Mamma Mia — Filé Dr. Bruno Trindade
- Villa Gastro Bar — Filé Dr. Marcos Martins
- Pasttini — Filé Yara Clube
- Patriota — Caserette Kleverson D’Avila do Jornal da Manhã
- Sakura Oriental Gourmet — Combinado Estúdio Santa Fé
- Vino! — Pirarucu Celso Almeida
- Cupim — Risoto Pere e Zola Reinaldo Rossato
- Bar do Amorim— Picanha Vozes do Amorim (homenageando os músicos de Maríli)
Além da programação gastronômica, o festival terá uma ação social. De cada prato vendido, R$ 9 serão destinados a três entidades: AOMAR (Associação dos Ostomizados de Marília e Região), Lar das Crianças e Santa Casa de Marília. Os pratos terão preço único de R$ 84 durante o período do festival.
Uma das características da edição é a homenagem feita por cada restaurante. Os estabelecimentos escolheram pessoas, famílias, empresas ou entidades para dar nome aos pratos apresentados no festival.
Durante o lançamento, também foi apresentado o concurso cultural do festival. O vencedor receberá uma poupança no valor de R$ 6 mil.
Para participar, é necessário retirar um cupom em um dos restaurantes participantes e completar a frase: “Festival Gastronômico é sinônimo de...”. A melhor resposta será escolhida pela organização.
O festival é realizado pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Marília (SinHoRes), em parceria com o Marília e Região Convention & Visitors Bureau.