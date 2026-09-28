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Festival Gastronômico de Marília reúne 23 restaurantes e começa nesta quinta-feira

12ª edição foi apresentada em evento para convidados; programação segue até 15 de novembro e terá ação social em benefício de três entidades

Record Paulista|Do R7

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O 12º Festival Gastronômico de Marília foi apresentado durante um evento que reuniu cerca de 230 pessoas, entre representantes dos restaurantes participantes, autoridades, homenageados, profissionais da imprensa e convidados.

A programação começou na quinta-feira (25) e segue até 15 de novembro. Ao todo, 23 restaurantes participam desta edição, cada um com um prato elaborado especialmente para o festival.


Os 23 participantes e seus respectivos pratos são:

  • Água Doce Sabores do BrasilPicanha Paróquia Rosa Mística
  • BentôDosirak Bentô Kun Mo Bang
  • ChaplinFilé Transportadora Sabiá
  • Pura Beach CaféArroz Caldoso de Camarão Gildo da Iglu
  • Paris 7Medalhão Ricardo Emile Baaklini
  • Casa ToscanaCostela do Zé Vó
  • Fire GardenTerra e Mar Dr. Rodrigues
  • Café do LadoFilé Gabi Atta
  • Sun ValleyFilé Presidente Alysson
  • Cão VéioBaby Beef à MAC
  • Le MarchéCavatelli Roberto Borghetti
  • Casa SeixasRabada Manoel Ótica Brasil
  • Doctor BeerJerked Beef Família Dalla Torre Garcia
  • TerrazzoFilé Mignon Diácono Toninho à Farofa de Pistache
  • Izakaya JapakitosCombinado Omakase Igor Zochio
  • Cantina Mamma MiaFilé Dr. Bruno Trindade
  • Villa Gastro BarFilé Dr. Marcos Martins
  • PasttiniFilé Yara Clube
  • PatriotaCaserette Kleverson D’Avila do Jornal da Manhã
  • Sakura Oriental Gourmet — Combinado Estúdio Santa Fé
  • Vino! Pirarucu Celso Almeida
  • CupimRisoto Pere e Zola Reinaldo Rossato
  • Bar do AmorimPicanha Vozes do Amorim (homenageando os músicos de Maríli)

Além da programação gastronômica, o festival terá uma ação social. De cada prato vendido, R$ 9 serão destinados a três entidades: AOMAR (Associação dos Ostomizados de Marília e Região), Lar das Crianças e Santa Casa de Marília. Os pratos terão preço único de R$ 84 durante o período do festival.


Uma das características da edição é a homenagem feita por cada restaurante. Os estabelecimentos escolheram pessoas, famílias, empresas ou entidades para dar nome aos pratos apresentados no festival.

Durante o lançamento, também foi apresentado o concurso cultural do festival. O vencedor receberá uma poupança no valor de R$ 6 mil.


Para participar, é necessário retirar um cupom em um dos restaurantes participantes e completar a frase: “Festival Gastronômico é sinônimo de...”. A melhor resposta será escolhida pela organização.

O festival é realizado pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Marília (SinHoRes), em parceria com o Marília e Região Convention & Visitors Bureau.

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