Festival Gastronômico de Marília reúne 23 restaurantes e começa nesta quinta-feira 12ª edição foi apresentada em evento para convidados; programação segue até 15 de novembro e terá ação social em benefício de três entidades

O 12º Festival Gastronômico de Marília foi apresentado durante um evento que reuniu cerca de 230 pessoas, entre representantes dos restaurantes participantes, autoridades, homenageados, profissionais da imprensa e convidados.

A programação começou na quinta-feira (25) e segue até 15 de novembro. Ao todo, 23 restaurantes participam desta edição, cada um com um prato elaborado especialmente para o festival.

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Os 23 participantes e seus respectivos pratos são:

Água Doce Sabores do Brasil — Picanha Paróquia Rosa Mística

— Bentô — Dosirak Bentô Kun Mo Bang

— Chaplin — Filé Transportadora Sabiá

— Pura Beach Café — Arroz Caldoso de Camarão Gildo da Iglu

— Paris 7 — Medalhão Ricardo Emile Baaklini

— Casa Toscana — Costela do Zé Vó

— Fire Garden — Terra e Mar Dr. Rodrigues

— Café do Lado — Filé Gabi Atta

— Sun Valley — Filé Presidente Alysson

— Cão Véio — Baby Beef à MAC

— Le Marché — Cavatelli Roberto Borghetti

— Casa Seixas — Rabada Manoel Ótica Brasil

— Doctor Beer — Jerked Beef Família Dalla Torre Garcia

— Terrazzo — Filé Mignon Diácono Toninho à Farofa de Pistache

— Izakaya Japakitos — Combinado Omakase Igor Zochio

— Cantina Mamma Mia — Filé Dr. Bruno Trindade

— Villa Gastro Bar — Filé Dr. Marcos Martins

— Pasttini — Filé Yara Clube

— Patriota — Caserette Kleverson D’Avila do Jornal da Manhã

— Sakura Oriental Gourmet — Combinado Estúdio Santa Fé

— Combinado Estúdio Santa Fé Vino! — Pirarucu Celso Almeida

— Cupim — Risoto Pere e Zola Reinaldo Rossato

— Bar do Amorim— Picanha Vozes do Amorim (homenageando os músicos de Maríli)

Além da programação gastronômica, o festival terá uma ação social. De cada prato vendido, R$ 9 serão destinados a três entidades: AOMAR (Associação dos Ostomizados de Marília e Região), Lar das Crianças e Santa Casa de Marília. Os pratos terão preço único de R$ 84 durante o período do festival.

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Uma das características da edição é a homenagem feita por cada restaurante. Os estabelecimentos escolheram pessoas, famílias, empresas ou entidades para dar nome aos pratos apresentados no festival.

Durante o lançamento, também foi apresentado o concurso cultural do festival. O vencedor receberá uma poupança no valor de R$ 6 mil.

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Para participar, é necessário retirar um cupom em um dos restaurantes participantes e completar a frase: “Festival Gastronômico é sinônimo de...”. A melhor resposta será escolhida pela organização.

O festival é realizado pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Marília (SinHoRes), em parceria com o Marília e Região Convention & Visitors Bureau.