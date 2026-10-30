Festival gastronômico reúne comida e atrações musicais em São Roque neste fim de semana Evento será realizado entre sábado (31) e segunda-feira (2), na Avenida Bandeirantes, com entrada gratuita e programação cultural ao longo dos três dias.

Foto: Divulgação/Prefeitura de São Roque

A cidade de São Roque recebe, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, a segunda edição do Festival Gastronômico de Rua do Roteiro do Centro. O evento será realizado na Avenida Bandeirantes, na região central, com entrada gratuita.

A programação reúne opções gastronômicas em food trucks e barracas de alimentação, além de apresentações musicais de diferentes estilos. A proposta é oferecer atividades de lazer para moradores e visitantes durante o feriado.

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O festival também busca valorizar a gastronomia e os artistas locais, além de movimentar a economia da região central.

Programação musical

No sábado (31), as apresentações começam às 11h, com Nandini Shantá. Ao longo do dia, também se apresentam Máfia do Jazz, Banda Kantra e Forasteiros Duo. Às 20h, o público poderá acompanhar o show Rock in the Box – Especial Beatles.

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No domingo (1º), a programação começa às 11h, com Seresta e Serenata. Na sequência, sobem ao palco Forró de Aruá, Antônio Porto – Por Toda MPB, Millena Zavarize e Kamaleones Trio, De La Manncha e Elis & Eles, que encerra as apresentações do dia, às 20h.

Na segunda-feira (2), as atrações musicais começam às 12h30, com Di Queiroz Duo. Grunge Machine, Blind Smoke e Dalézio’s Band também integram a programação.

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Outras atrações

Além dos shows, o festival terá apresentações especiais de Felipe Bardo, com saxofone, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, às 12h e às 14h30.

A Estampa Criativa também participa nos dois dias, das 15h às 17h. Já o Circus Soul terá apresentações nos três dias do evento, das 13h às 13h30, das 14h às 14h30 e das 15h às 15h30.

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Serviço

2º Festival Gastronômico de Rua – Roteiro do Centro de São Roque

Data: 31 de outubro a 2 de novembro

31 de outubro a 2 de novembro Local: Avenida Bandeirantes, região central de São Roque

Avenida Bandeirantes, região central de São Roque Entrada: gratuita

Mais informações estão disponíveis no perfil oficial do evento: instagram.com/roteirodocentro.