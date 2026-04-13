Festival Sertanejo em Santa Cruz do Rio Pardo reúne mais de oito mil pessoas Evento foi realizado no Recinto José Rosso; veja imagens

A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo realizou, no último sábado, 11, mais uma edição do Festival Sertanejo, no Recinto José Rosso. O evento reuniu cerca de 8 mil pessoas, entre população local e visitantes, consolidando-se como um dos maiores do calendário de eventos do município.

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Com estrutura completa, incluindo praça de alimentação, segurança reforçada, estacionamento gratuito e apoio na área da saúde, o festival proporcionou uma noite de lazer, cultura e entretenimento para toda a população e também para os turistas.

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A programação contou com apresentações de artistas locais, como a dupla Jovino & Jovane e o cantor Maycon Gasparini, além do show principal com a consagrada dupla Gian & Giovani, que emocionou o público com grandes sucessos.

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo reforça o agradecimento aos profissionais da praça de alimentação, à equipe de segurança, à Polícia Militar, ao apoio da saúde, à Secretaria Municipal de Turismo pela organização, à Codesan pelos preparativos do local e a todos os servidores dos demais setores da administração municipal, que, de maneira direta e indireta, contribuíram para a grandeza do evento.