Governo de SP visita futuro Centro TEA Paulista em Bauru Unidade regional terá investimento de R$ 12 milhões e será referência para 39 municípios no atendimento a pessoas com autismo e deficiência

Durante a Caravana 3D - Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, o governador Tarcísio de Freitas visitará, nesta quinta-feira (21), o local que abrigará a primeira unidade conjunta de Centro TEA Paulista e Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência no interior do estado, em Bauru. Com aporte de R$ 12 milhões distribuídos em dois anos, o equipamento será referência para 39 cidades da região centro-oeste.

A unidade funcionará em prédio cedido pela Prefeitura de Bauru e será gerenciada pela organização Sorri-Bauru, vencedora do processo seletivo estadual. A estrutura contará com sala multissensorial, espaço de acomodação para crises, biblioteca temática, auditório e um Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), voltado à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

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O novo centro oferecerá suporte especializado, incluindo capacitação de profissionais da rede municipal, estímulo à pesquisa sobre autismo, atividades de arteterapia e orientação jurídica. A iniciativa integra o plano estadual de implantar unidades de referência em todas as 16 Regiões Administrativas de São Paulo, visando a descentralização do atendimento especializado.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre todas as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.