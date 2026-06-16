GP Talks Business Show 2026 reúne líderes de diversos setores em imersão estratégica em São Paulo Inteligência artificial, alta performance, investimentos e transformação digital estão entre os temas da programação

Empresários, executivos e especialistas de diferentes áreas estarão reunidos no dia 17 de junho, em São Paulo, para a primeira edição do GP Talks Business Show 2026. O evento, promovido pela MAG Comunicação, GP Talks e The Garden Project Brasil, acontece no Auditório Acarai, no Brooklin, com programação voltada para gestão, tecnologia, investimentos, turismo e os impactos da Reforma Tributária.

A proposta é oferecer uma visão ampla dos desafios e oportunidades para os negócios nos próximos anos. Entre os nomes confirmados estão Lucas Nigro, mentor de empresários e especialista em gestão financeira; Luiz Gustavo Souto, executivo do Grupo Carrefour Brasil; Elaine Coimbra, referência em transformação digital e inteligência artificial; e a advogada tributarista Juliana Zobaran.

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A programação será dividida em três painéis temáticos. O primeiro abordará gestão de alta performance e os efeitos da Reforma Tributária. O segundo discutirá tendências tecnológicas, inteligência artificial, turismo e aviação. Já o terceiro será dedicado a investimentos e estratégias para cenários econômicos de maior volatilidade.

O evento terá ainda atividades gamificadas conduzidas pela Transforme, empresa que atua com grandes marcas nacionais e internacionais, além de um coquetel de encerramento voltado ao networking entre os participantes.

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Com capacidade limitada para 88 pessoas, o encontro será apresentado por Fabrizio Mariuzzo, do GP Talks, e contará com participação especial de Bia Ambrogi como mestre de cerimônias.

Serviço

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Data: 17 de junho de 2026

Horário: das 8h30 às 18h30

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Local: Auditório Acarai

Endereço: Rua Castilho, 392, 24º andar, Brooklin, São Paulo (SP)