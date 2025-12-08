Guto Issa é o “Prefeito do Ano” no Prêmio Business 2025 Evento é considerado um dos principais eventos institucionais da região de Alphaville e Barueri

O prefeito de São Roque, Guto Issa, foi reconhecido como Prefeito do Ano pela Revista Business durante a segunda edição do Prêmio Business, realizada na noite de 1º de dezembro de 2025, no espaço Ópera Cristal, em Alphaville. O prêmio destaca líderes que se sobressaíram pela inovação e pelos impactos positivos gerados em suas cidades ao longo do último ano, e premiou o trabalho desenvolvido por Guto na Prefeitura de São Roque.

Prêmio Business é considerado um dos principais eventos institucionais da região de Alphaville e Barueri

“Sua trajetória pública é marcada por uma atuação consistente, que começou na Câmara Municipal de São Roque e se consolidou em uma gestão reconhecida pela modernização da cidade, fortalecimento da segurança, preservação do patrimônio e ações voltadas ao desenvolvimento econômico e turístico”, destacou a organização do evento sobre a homenagem nas redes sociais.

‌



O Prêmio Business é considerado um dos principais eventos institucionais da região de Alphaville e Barueri, reunindo importantes nomes dos setores público e privado. Com o tema “Reconhecendo a excelência de quem faz a diferença”, a edição de 2025 celebrou contribuições relevantes em três eixos: Empresarial, Social & Influência e Gestão Pública & Desenvolvimento Regional.

“É uma grande alegria estar entre tantas figuras ilustres e que contribuem tanto para nossa sociedade. Agradeço a Revista Business, a toda a minha equipe e a minha esposa Josi Matos, por esta grande honra, que reforça nosso compromisso em seguir trabalhando e levando desenvolvimento para a população de São Roque”, afirmou Guto Issa.

Prêmio Business é considerado um dos principais eventos institucionais da região de Alphaville e Barueri

A escolha dos premiados é feita por um conselho formado por diretores da Revista Business, jornalistas, empresários e representantes da ACIB, que avaliam critérios como relevância, impacto, inovação e legado, buscando sempre valorizar a atuação pública e privada daqueles que que impulsionam o desenvolvimento econômico e social da região.