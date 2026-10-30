Hospital Unimed Bauru completa 27 anos com expansão e investimento em tecnologia Instituição amplia capacidade de cirurgias robóticas com a chegada do segundo equipamento Da Vinci Xi e investe na modernização de setores assistenciais e na melhoria do atendimento aos pacientes.

O Hospital Unimed Bauru (HUB) completou 27 anos de fundação em outubro com novos investimentos em tecnologia, ampliação da estrutura física e modernização dos serviços. As iniciativas fazem parte de um plano de expansão que busca aumentar a capacidade de atendimento e oferecer mais conforto, segurança e qualidade aos pacientes.

Unimed Bauru/Divulgação

Um dos principais destaques dessa nova fase é a chegada do segundo sistema cirúrgico robótico Da Vinci Xi. Com a nova plataforma, o hospital pretende dobrar a capacidade de realização de cirurgias minimamente invasivas de alta complexidade.

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A tecnologia permite maior precisão durante os procedimentos e contribui para reduzir o tempo de internação, os riscos de complicações e o período de recuperação dos pacientes.

“A cirurgia robótica é uma modalidade que veio para ficar. Ela já é uma realidade no nosso hospital e tem elevado ainda mais a experiência no centro cirúrgico, proporcionando avanços importantes na medicina. Com a aquisição do segundo robô, a Unimed Bauru amplia ainda mais o alcance dessa tecnologia”, afirma Marcus Vinícius Marques, presidente da cooperativa.

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Mais de 2,6 mil cirurgias robóticas

Unimed Bauru/Divulgação

A trajetória da cirurgia robótica no Hospital Unimed Bauru começou em 2020, com a instalação do primeiro equipamento. Desde então, a instituição já ultrapassou a marca de 2.600 procedimentos realizados com a tecnologia.

Além de ampliar as possibilidades de tratamento, o hospital também se consolidou como um centro de referência e capacitação médica na região.

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Atualmente, as especialidades com maior volume de procedimentos robóticos são Urologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Torácica, Oncológica e Pediátrica.

Com a segunda plataforma, a expectativa é ampliar o acesso à tecnologia e aumentar a capacidade operacional do centro cirúrgico, mantendo os padrões de segurança e qualidade assistencial.

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Ampliação da estrutura e mais conforto aos pacientes

Os investimentos também contemplam a estrutura física do hospital. Uma das entregas mais recentes foi a ampliação do setor de Ginecologia e Obstetrícia, que ganhou dez novos apartamentos modernizados, com foco no conforto e na privacidade das pacientes.

Outra frente de trabalho envolve a reforma da cozinha e do refeitório, com o objetivo de ampliar a capacidade de produção de refeições destinadas a pacientes, colaboradores e cooperados.

“Também estamos realizando uma grande reforma na nossa cozinha e no refeitório, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção de refeições para atender nossos pacientes, colaboradores e cooperados”, explica Roberson Antequera Moron, diretor superintendente do Hospital Unimed Bauru.

Prontos Atendimentos Adulto e Infantil passam por melhorias

Os Prontos Atendimentos Adulto e Infantil também estão recebendo investimentos para melhorar os fluxos de atendimento e a experiência dos pacientes.

No PA Adulto, a reformulação prevê mudanças na recepção e no setor de triagem. A capacidade de assentos na sala de espera deverá ser dobrada, proporcionando mais espaço e conforto aos pacientes.

Já no PA Infantil, as melhorias incluem novos ambientes para a sala de espera e o setor de medicação. A proposta é oferecer um espaço mais acolhedor, seguro e adequado às necessidades das crianças e de seus acompanhantes.

Novos equipamentos e investimentos na assistência

O plano de modernização também inclui melhorias em outras áreas do hospital. No último ano, a instituição entregou uma ala reformulada de Terapia Antineoplásica, com um anexo preparado para futuros transplantes de medula óssea.

O hospital também adquiriu novos equipamentos, entre eles uma ressonância magnética e um aparelho de hemodinâmica, ampliando os recursos disponíveis para diagnóstico e tratamento.

“O hospital está sempre se renovando para estar alinhado às novas demandas da medicina. Entregamos, no último ano, uma ala reformulada de Terapia Antineoplásica, com um anexo destinado a futuros transplantes de medula óssea; também adquirimos novos equipamentos, como ressonância magnética e aparelho de hemodinâmica, para reforçar ainda mais nosso atendimento”, destaca Moron.

Ao completar 27 anos, o Hospital Unimed Bauru mantém o plano de expansão e modernização, com investimentos voltados à inovação tecnológica, à ampliação da capacidade assistencial e à qualidade do atendimento prestado à população.