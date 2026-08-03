Jumirim promove 1º Leilão Direito de Viver em apoio ao Hospital de Amor de Barretos Evento beneficente acontece no dia 13 de setembro, reúne almoço, leilão de gado e atrações musicais para arrecadar recursos destinados ao atendimento de pacientes com câncer

A solidariedade será o destaque em Jumirim (SP) no próximo dia 13 de setembro, com a realização do 1º Leilão Direito de Viver – Jumirim Abraça, evento beneficente que tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital de Amor de Barretos, referência nacional no tratamento oncológico.

A programação inclui almoço, leilão de gado, apresentações musicais e diversas ações voltadas à mobilização da comunidade em prol da instituição, que atende gratuitamente milhares de pacientes de todo o Brasil.

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Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 70, com direito a almoço completo. Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita. Bebidas e sobremesas serão comercializadas separadamente.

De acordo com a organização, toda a arrecadação será destinada ao Hospital de Amor, contribuindo para a manutenção dos serviços prestados pela instituição, reconhecida pelo atendimento humanizado e pelo tratamento de excelência oferecido a pacientes com câncer.

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Além da participação presencial, quem não puder comparecer ao evento poderá colaborar por meio de doações realizadas pelo QR Code da conta oficial do leilão.

A expectativa dos organizadores é reunir moradores de Jumirim e de cidades da região em um dia marcado pela união, solidariedade e compromisso com uma causa que beneficia pessoas de todo o país.

Os interessados em participar podem adquirir os ingressos com os organizadores do evento. A iniciativa reforça a importância da mobilização da sociedade para garantir a continuidade do atendimento oferecido pelo Hospital de Amor, instituição que se tornou referência na luta contra o câncer no Brasil.