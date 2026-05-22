Palestra sobre estratégias de vendas e relacionamento é promovida pela ACIB Negócios A palestra acontecerá no dia 25, às 18h30 no auditório da ACIB Negócios

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) realiza, na próxima segunda-feira, dia 25, mais uma edição do ACIB Negócios, reunindo empresários, profissionais e empreendedores para uma palestra voltada ao desenvolvimento de estratégias de vendas, comunicação e relacionamento no ambiente corporativo. O encontro acontece às 18h30, no auditório da entidade, localizado na Rua Agenor Meira, 9-10, no Centro de Bauru.

Com o tema “Como vender qualquer coisa a qualquer um”, a programação contará com a participação de Rosana Amador Ramos, CEO da RAR Treinamentos. Inspirada nos ensinamentos de Joe Girard, reconhecido mundialmente pelas técnicas de vendas e relacionamento com clientes, a palestra vai abordar práticas ligadas à construção de confiança, escuta ativa e atendimento humanizado.

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De acordo com a organização, o conteúdo foi estruturado para apresentar estratégias aplicáveis a diferentes segmentos empresariais, destacando como conexões genuínas podem contribuir para resultados comerciais e fortalecimento das equipes. A proposta também inclui reflexões sobre comunicação no ambiente profissional e a importância do relacionamento no processo de vendas.

Além da palestra, o evento integra o Momento Conteúdo e a Rodada de Negócios promovida pela ACIB, iniciativa que busca ampliar o networking entre empresários de Bauru e região e incentivar a troca de experiências e oportunidades comerciais.