Mais de 200 crianças recebem óculos gratuitamente em São Roque Mutirão oftalmológico da Prefeitura atendeu alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal; estudantes passaram por exames e puderam escolher os modelos dos óculos.

Foto: Divulgação/Prefeitura de São Roque

Mais de 200 crianças da rede municipal de ensino de São Roque receberam óculos gratuitamente após participarem de um mutirão oftalmológico promovido pela Prefeitura. A iniciativa foi realizada pelo Departamento de Saúde, com apoio do Departamento de Educação, e teve como objetivo identificar problemas de visão e garantir melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento aos estudantes.

A ação foi direcionada aos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Para participar, os pais e responsáveis receberam solicitações de autorização para que as crianças pudessem passar pelos exames oftalmológicos.

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As avaliações foram realizadas com o auxílio de um equipamento capaz de executar sete procedimentos diferentes: autorrefração, topografia, aberrometria, pupilometria, tonometria, paquimetria e avaliação do cristalino. Os exames permitem analisar diferentes aspectos da saúde ocular, como a qualidade da visão, a pressão intraocular e as condições da córnea.

Após os exames e as consultas especializadas, cada estudante passou por uma avaliação individual. As crianças que apresentaram necessidade de correção visual receberam os óculos nesta semana e puderam escolher os modelos de sua preferência.

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O momento da entrega foi marcado pela emoção de alguns estudantes. “Nunca enxerguei tão bem na minha vida”, contou a pequena Yasmin Tomacheuski Lourenço, que recebeu o primeiro par de óculos na terça-feira.

O prefeito Guto Issa destacou a importância da iniciativa, que reúne ações nas áreas de saúde e educação.

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“Enxergar bem muda a vida das crianças! Esta ação é muito importante para nós, pois une saúde e educação para promover mais qualidade de vida aos nossos alunos, que participam diretamente não só fazendo os exames, mas também escolhendo o modelo de óculos que irão usar. Emociona muito vê-las ganhando os óculos e usando-os pela primeira vez”, afirmou.

A identificação e a correção de problemas visuais na infância são importantes para o desenvolvimento dos estudantes. Com a melhora da visão, as crianças podem acompanhar as atividades em sala de aula com mais conforto, participar das experiências escolares e ter melhores condições de aprendizagem.