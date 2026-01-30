Marcos Pereira encerra viagens na região de Bauru passando por Boraceia Deputado federal foi recebido pelo prefeito Marcos Bilancieri

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira encerrou a viagem na região de Bauru com uma visita a Boraceia.

Ele passou por várias cidades da região, inaugurando um escritório político do partido em Bauru, e sendo homenageado com o título de cidadão agudense, em Agudos.

‌



Vários políticos participaram das agendas. Entre eles, o prefeito de Agudos e coordenador regional da legenda, Rafael Lima. E vereadores de Bauru, como Edson Miguel e Beto Móveis.

Marcos Pereira fez balanço das ações que trouxe para as cidades do interior. Ele está percorrendo mais de 40 cidades, desde o dia 20 de janeiro.

‌



Confira no vídeo abaixo entrevista do deputado durante passagem por Boraceia.