Marília Shopping apresenta decoração de Natal para convidados Ambientação conta com árvores iluminadas, cascatas de LED e cenários temáticos; chegada do Papai Noel também integrou a programação natalina

Foto: Divulgação

O Marília Shopping apresentou sua decoração de Natal durante um café da manhã realizado. O encontro reuniu representantes do poder público municipal, vereadores, integrantes de entidades, profissionais da imprensa e influenciadores.

Com o tema “Um Natal para Brilhar”, a decoração reúne árvores iluminadas, cascatas de LED, elementos suspensos, colunas decoradas e cenários temáticos. A ambientação foi instalada em diferentes áreas do empreendimento, incluindo o espaço externo.

‌



A apresentação marcou o início das atividades de Natal do shopping. Entre os convidados estavam representantes da Associação Comercial e de Inovação de Marília, da Famema e do Rotary Club de Marília.

Segundo Marcos Mori, gerente geral do empreendimento, a proposta da decoração foi criar espaços voltados à convivência e aos encontros familiares durante o período natalino.

‌



Chegada do Papai Noel

A programação de Natal também contou com a chegada do Papai Noel. A agenda teve apresentações de mágica, paradas natalinas, atrações musicais e espetáculos temáticos.

Entre as apresentações estavam os pocket shows “O Milagre de Inverno”, inspirado no universo de Arendelle, e “Natal da Bela e a Fera”, além do coral Luzes de Natal, da Prefeitura de Marília.