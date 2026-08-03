Muito além da música: Rodeio Itu Festival transforma 20 anos de shows em histórias que atravessam gerações Festival reúne lembranças marcantes do público, encontros com artistas e momentos que fizeram parte da vida de milhares de pessoas dentro e fora da arena

Foto: Divulgação

O que começa como a compra de um ingresso para assistir a um artista favorito muitas vezes se transforma em uma lembrança para a vida toda. Ao longo de duas décadas, o Rodeio Itu Festival se tornou muito mais do que um palco para grandes shows: virou cenário de encontros, sonhos realizados e histórias pessoais que ultrapassam a música.

Enquanto os holofotes estão voltados para os artistas, nos bastidores e na plateia surgem relatos de pessoas que tiveram suas trajetórias transformadas pela experiência de viver o festival.

‌



Um desses exemplos é o de Nathália Caroline Felippe de Oliveira. Fã de Luan Santana, ela foi ao Rodeio Itu Festival em 2010 para acompanhar a apresentação do cantor. Na ocasião, ao encontrar o CEO da NLN Eventos — empresa idealizadora do festival — Herculano Neto, decidiu tentar realizar o sonho de conhecer o artista.

Foto: Divulgação

“Fui com a cara e a coragem pedir para conhecer o Luan. Naquele momento não foi possível, mas recebi o convite para voltar ao festival”, conta.

‌



A partir dali, o evento passou a fazer parte da história de Nathália. Nos anos seguintes, ela teve contato com outros artistas sertanejos, como Jorge & Mateus, e descobriu uma nova paixão: o universo dos eventos.

Ela se formou na área e passou a trabalhar em diferentes setores do rodeio, incluindo a área comercial. Mesmo depois de mais de uma década acompanhando a rotina do festival, o desejo de conhecer Luan Santana pessoalmente continuava vivo.

‌



A realização desse sonho aconteceu na edição do ano passado, quando Herculano Neto ajudou a promover o encontro entre os dois e acompanhou Nathália até o camarim do cantor.

“Foi a maior e melhor experiência da minha vida. Fiquei anestesiada de tanta emoção. É um momento pelo qual vou ser grata para sempre. Percebi que tudo o que fiz ao longo desses anos valeu a pena”, relembra a tecnóloga em eventos.

‌



Histórias que ficam para sempre

A trajetória de Nathália é apenas uma das muitas histórias construídas ao longo dos 20 anos do Rodeio Itu Festival. Segundo Herculano Neto, o evento acumula relatos de pessoas que tiveram momentos importantes de suas vidas ligados à arena.

Entre essas lembranças está a de um casal que se conheceu durante o festival, iniciou um relacionamento, se casou e, anos depois, voltou ao local acompanhado do filho para apresentar a ele o lugar onde a própria história começou.

“Além da experiência musical que proporcionamos ao público, são essas histórias que permanecem e ajudam a transformar o Rodeio Itu em um evento tão especial ao longo dos anos”, afirma Herculano.

Um palco que acompanha grandes trajetórias

A edição de 2026 também marca momentos especiais para artistas que construíram uma relação de longa data com o festival.

Luan Santana completa 16 anos desde sua primeira apresentação no Rodeio Itu Festival. O cantor retorna ao evento com a turnê “Além do Registro”, que reúne sucessos da carreira, novidades musicais e uma nova experiência visual. O show acontece no dia 6 de setembro, véspera do feriado nacional.

Outro nome que celebra uma trajetória de destaque no festival é Gusttavo Lima, que completa 15 anos de história no palco do Rodeio Itu. O artista se apresenta no dia 11 de setembro com um repertório que reúne seus grandes sucessos e clássicos sertanejos.

“Acompanhar a evolução desses grandes artistas e recebê-los novamente no ano em que comemoramos 20 anos mostra que o Rodeio Itu Festival cresce junto com a música brasileira. É uma honra fazer parte dessa história”, destaca Herculano Neto.

Programação Rodeio Itu Festival 2026

04/09 (pista gratuita): Sorriso Maroto + Guilherme & Santiago

05/09: Natanzinho Lima + Matheus & Kauan

06/09 (véspera de feriado): Luan Santana + Pedro Sampaio

11/09: Gusttavo Lima + João Bosco & Vinícius

12/09: Zé Neto & Cristiano + Dennis DJ

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis em: www.q2ingressos.com.br

Serviço

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes sociais: @rodeioitu (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube)

Contato: (11) 2429-1414 / (11) 98163-4820 (WhatsApp)