Nati Akemi cria ecossistema que transforma a vida de milhares de mulheres Seu trabalho já transformou a vida de mais de 20 mil mulheres em todo o país

O que começou como o sonho de uma jovem empreendedora em Sorocaba se transformou em um movimento nacional de empoderamento feminino.

Nati Akemi, fundadora da Nati Cosmética e do Instituto Nati, vem revolucionando o mercado da beleza ao unir capacitação profissional, empreendedorismo e impacto social.

Divulgação

Seu trabalho já transformou a vida de mais de 20 mil mulheres em todo o país, por meio da formação de manicures com foco em independência financeira e autoestima.

O Instituto Nati nasceu com o propósito de oferecer mais do que cursos técnicos. As alunas aprendem sobre gestão, marketing pessoal e mentalidade empreendedora, pilares que as ajudam a conquistar autonomia e estabilidade financeira.

‌



Em muitos casos, o faturamento mensal das profissionais formadas pelo Instituto ultrapassa R$ 8 mil, um resultado muito acima da média nacional da categoria.

“Quando uma mulher aprende uma profissão e entende o seu valor, ela muda tudo: sua vida, sua casa, o seu mundo. Meu propósito é mostrar que elas podem muito mais do que imaginam”, afirma Nati Akemi.

‌



Além do trabalho educacional, a empresária também é referência no setor de cosméticos. A Nati Cosmética figura entre as principais marcas brasileiras de esmaltes e produtos de beleza, reconhecida pela qualidade e inovação. Mais do que vender produtos, a empresa mantém um elo direto com as profissionais que os utilizam, criando um modelo de negócio integrado e sustentável.

A história de Nati representa a força de uma nova geração de empreendedoras brasileiras que aliam propósito, técnica e gestão. Sua atuação vem sendo destacada em eventos e palestras de empreendedorismo feminino como exemplo de impacto social e inovação na indústria da beleza.

‌



Com a expansão dos cursos e a consolidação de suas marcas, Nati Akemi segue ampliando seu legado, com novos projetos voltados à capacitação de mulheres e à promoção da autonomia financeira por meio da educação e do trabalho digno.

De Sorocaba para o Brasil, a empresária mostra que beleza é, antes de tudo, transformação — e que quando uma mulher muda, o mundo muda com ela.