Nona edição do Torneio de Sumozão da Etec Apan promete sábado de tecnologia, diversão e inovação em Sorocaba Competição de robótica vai acontecer neste sábado, dia primeiro de novembro

A tradicional competição de robótica estudantil celebra 10 anos de criatividade e aprendizado com combates, games, música e interação com o público. A Etec Armando Pannunzio (Etec APan) realiza no próximo sábado, dia 1º de novembro, das 13h às 20h, o IX Torneio de Sumozão, um dos eventos mais aguardados do ano, reunindo alunos, professores e a comunidade em uma grande celebração da robótica como prática pedagógica e criativa.

Desde 2015, o torneio vem se consolidando como uma marca da Etec APan e do Centro Paula Souza, ao unir aprendizado técnico, trabalho em equipe e espírito competitivo de forma inovadora e divertida.

Inspirado no tradicional sumô japonês, o evento desafia robôs criados pelos próprios alunos a se enfrentarem em uma arena, demonstrando estratégia, precisão e criatividade em cada movimento.

Além dos emocionantes combates de robôs de sumô, a edição deste ano traz uma programação ainda mais envolvente e interativa, com batalhas de robôs de bexiga que contarão com premiações para os vencedores, espaços instagramáveis com sorteio de brindes, games e experiências tecnológicas, praça de alimentação com diversas opções e, para encerrar em grande estilo, uma balada com o DJ Rickk logo após a premiação.

Pela primeira vez aberto ao público, o evento reforça o compromisso da Etec APan em estreitar os laços com a comunidade de Sorocaba, aproximando famílias, estudantes e entusiastas da tecnologia do universo da robótica educacional.

Mais do que uma competição, o Sumozão é um projeto que transforma o aprendizado em experiência concreta, despertando nos alunos o prazer de criar, colaborar e inovar. “A cada edição, nossos alunos se superam em criatividade e dedicação. O Sumozão é o reflexo do que acreditamos: aprender pode, e deve, ser uma experiência divertida e inspiradora”, destaca a organização do evento.

O IX Torneio de Sumozão acontece neste sábado, 1º de novembro de 2025, das 13h às 20h, na Etec Armando Pannunzio, localizada na Rua Costa Rica, 60, Jardim Paraíso do Alto, em Sorocaba. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O encerramento contará com apresentação do DJ Rickk. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3219-7400 ou pelo Instagram @etecapan.

Venha viver a experiência do Sumozão! Inovação, aprendizado, criatividade e muita diversão esperam por você neste evento que, há quase uma década, inspira alunos, professores e toda a comunidade.