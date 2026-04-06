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Noroeste retoma trabalhos de olho no próximo desafio

Elenco do alvirrubro iniciou preparação para enfrentar o XV de Piracicaba no Alfredo de Castilho

Record Paulista|Do R7

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O Noroeste se reapresentou na tarde desta segunda-feira (6), após atuar contra o Sampaio Corrêa na cidade de Saquarema (RJ), no último sábado (4 de abril). O time de Guilherme Alves foi derrotado por 1 a 0.

Visando a sequência da competição, o elenco iniciou os trabalhos no Centro de Alta Performance, onde realizou uma ativação física antes de seguir para o campo.


Na parte técnica, os jogadores aprimoraram movimentações, marcações, construção de jogadas, saídas de bola, cruzamentos e finalizações.

O próximo compromisso do Noroeste será diante do XV de Piracicaba, sábado (11), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, às 18h, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um.

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