Novo espaço de lazer é inaugurado às margens da Rodovia Castelo Branco, em Bofete Rancho 183 terá atrações voltadas para famílias, contato com animais, gastronomia e atividades ao ar livre; abertura acontece no feriado de 12 de outubro

Foto: Divulgação

Um novo espaço de lazer será inaugurado em Bofete, no interior de São Paulo, no dia 10 de outubro. O Rancho 183 fica às margens da Rodovia Castelo Branco, no km 183, e terá uma programação voltada para famílias durante o feriado prolongado de 12 de outubro.

Entre as atrações está uma fazendinha interativa, onde os visitantes poderão ter contato com animais como ovelhas, patos, coelhos e bezerros. A proposta é aproximar o público do cotidiano do campo e oferecer atividades de caráter recreativo e educativo.

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O espaço também terá uma área dedicada à gastronomia, com opções da culinária brasileira, além de pratos com frutos do mar, hambúrgueres, espetinhos e porções.

A programação inclui ainda atividades ao ar livre e eventos relacionados à vida no campo. Uma das iniciativas previstas é a 1ª Cavalgada do Rancho 183, que será realizada nas paisagens da região de Bofete, conhecida pelo chamado Gigante Adormecido.

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A inauguração será realizada entre os dias 10 e 12 de outubro, com atividades para diferentes faixas etárias, recreação e uma experiência de balão cativo.

Serviço

Rancho 183

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Local: Estrada Municipal Antônio Carlos de Oliveira, 1621 — acesso pela Rodovia Castelo Branco, km 183, Bofete (SP)

Inauguração: 10 de outubro de 2026

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Programação especial: 10, 11 e 12 de outubro

Ingressos: disponíveis pela plataforma Sympla

Instagram: @rancho183.oficial

Site: rancho183.com.br