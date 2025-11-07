Novo prefeito de Sorocaba diz que vai continuar trabalho do afastado Rodrigo Manga Fernando Neto evitou polêmicas e disse que não vai mudar primeiro escalão

O prefeito interino de Sorocaba, Fernando Costa Neto, falou pela primeira vez com a imprensa depois de assumir o comando da cidade pelos próximos seis meses. Durante a entrevista, ele se emocionou ao comentar sobre a decisão da Justiça que afastou Rodrigo Manga do cargo. O prefeito interino é empresário.

“A gente vê essa situação com muita dor, muito sofrimento. Eu sofro intensamente quando acontece algo de ruim com algum amigo. A gente está torcendo para o prefeito [Manga] reverter. Vamos ter a colaboração da equipe do primeiro escalão. A gente já vem trabalhando há cinco anos. Estou preparado para dar continuidade no trabalho”, afirmou o prefeito interino.

Novo prefeito de Sorocaba não vai fazer mudanças

Na segunda fase da Operação Cópia e Cola, duas pessoas foram presas: o empresário Marcos Mott, amigo do prefeito afastado, e Josivaldo Batista, que tem ligações familiares com Rodrigo Manga.

Agentes da Polícia Federal cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Piedade, Itu e também na capital.

Durante a ação, foram apreendidos relógios, dinheiro em espécie, canetas de luxo, além de aparelhos eletrônicos e documentos que agora passam por análise na sede da PF. A investigação apura supostas irregularidades em contratos da área da saúde, envolvendo uma organização social no ano de 2021.

Rodrigo Manga também é investigado e, por determinação da Justiça, deve ficar afastado do cargo por seis meses.

Entre as medidas cautelares, o ex-prefeito não pode manter contato com servidores públicos nem entrar na prefeitura.

Com o afastamento, o vice assumiu o comando da cidade.

Durante a entrevista, o prefeito interino garantiu que, pelos próximos seis meses, o trabalho na cidade vai continuar do jeito que estava. Fernando Costa Neto pediu o apoio dos vereadores e deixou claro: não pretende mudar os projetos que já estão em andamento e nem mexer nas equipes do primeiro escalão

“Vamos ter uma continuidade. Estamos representando o prefeito Manga temporariamente. Temos uma boa equipe”, comentou.