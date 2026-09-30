Oktoberfest Sorocaba chega à 7ª edição com música, gastronomia e cerveja artesanal Evento será realizado nos dias 9, 10 e 11 de outubro, no Parque Campolim; entrada será solidária

Sorocaba recebe, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, a 7ª edição da Oktoberfest Sorocaba. O evento será realizado no Parque Campolim e terá programação voltada à gastronomia, música e produção de cerveja artesanal.

A edição deste ano terá entrada solidária. Para participar, o público poderá levar 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração. Também será possível contribuir com R$ 10 para a retirada da caneca oficial retornável do evento.

A programação reúne atrações musicais e opções gastronômicas ao longo dos três dias. A proposta é celebrar a cultura cervejeira e reunir moradores de Sorocaba e de outras cidades da região.