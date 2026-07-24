Orquestra Rock convida Dado Villa-Lobos e André Frateschi para show beneficente em homenagem à Legião Urbana Evento patrocinado pelo Confiança Supermercados será realizado no Alameda Hall e terá 100% da renda revertida para a Aelesab.

Regidos pelo maestro búlgaro Martin Lazarov, 36 músicos do Orquestra Rock fazem show em homenagem à Legião Urbana no Alameda Hall, em Bauru em setembro. Reprodução

No próximo dia 18 de setembro, Bauru irá receber a Orquestra Rock, com um convidado pra lá de especial, Dado Villa-Lobos, que junto com o vocalista André Frateschi, farão uma grande homenagem à Legião Urbana. Uma noite para curtir os clássicos ‘Será’, ‘Tempo Perdido’, ‘Índios’, ‘Pais e Filhos’ e muitos outros hits. Toda renda será destinada para Aelesab (Programa de Integração e Assistência à Criança e Adolescente). A apresentação será realizada no Alameda Hall, a partir das 20h, e contará com intérprete de libras e área para PCDs. Menores de 18 anos entram somente acompanhados de responsáveis. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressosdobem.com.br.

Em seu quarto ano, a parceria entre Orquestra Rock e Confiança Supermercados segue fomentando e promovendo a cultura nas praças onde a empresa atua. O apoio a entidades beneficentes e o incentivo a iniciativas socioculturais são pilares que sustentam essa atuação. E são essas ações que reforçam o compromisso da rede em promover projetos que gerem impactos diretos nas comunidades e nas pessoas.

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Orquestra Rock

Há mais de uma década na estrada, a Orquestra Rock é formada por 36 músicos de formação clássica e regidos pelo irreverente maestro búlgaro Martin Lazarov. Mas essa história começou em 2013, em Campinas, interior do Estado de São Paulo, como parte do projeto Arte do Bem. Uma iniciativa que nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à música instrumental de qualidade e ampliar o alcance da cultura por meio de apresentações impactantes e ações sociais.

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Aelesab

A Aelesab (Programas de Integração e Assistência à Criança e ao Adolescente) executa mais de 20 projetos sociais em parceria com a SEBES (Secretaria do Bem Estar Social), atendendo mais de 500 crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. As ações se dividem entre inclusão produtiva, serviços de acolhimento e proteção social básica e especial, com atendimento psicossocial e acompanhamento de famílias com direitos ameaçados.

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Entre as frentes de atuação estão o Programa de Inclusão Produtiva, voltado à qualificação e geração de trabalho e renda para famílias vulneráveis, e as casas de acolhimento destinadas a jovens, adultos com deficiência e pessoas que deixam o sistema de proteção. A entidade também desenvolve projetos culturais e esportivos direcionados a crianças, adolescentes e idosos.

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Transporte Gratuito

A organização do evento ainda irá disponibilizar dois ônibus gratuitos para ida e volta do show. Confira os locais e horários abaixo:

Ônibus 1

Embarque – 20h / Praça Do Líbano - (Avenida Nações x Avenida Rodrigues Alves)

Destino - Alameda Hall

Retorno previsto às 0h - Praça do Líbano

Ônibus 2

Embarque – 20h / Praça Portugal (Rua Rio Branco)

Destino - Alameda Hall

Retorno previsto às 0h - Praça Portugal

Serviço

Ministério da Cultura, Confiança Supermercados e produtora Articular de projetos culturais apresentam Orquestra Rock convida Dado Villa-Lobos e André Frateschi.

Local: Alameda Hall – Rodovia Marechal Rondon, Km 334.

Data: 18/09 – sexta-feira

Horário: Abertura da casa: 20h. Previsão do show: 22h

Ingressos: 2.º lote - R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) + taxas. Para comprar acesse www.ingressosdobem.com.br.