Parque Tecnológico de Sorocaba recebe evento Finep Brasil Iniciativa vai acontecer no dia 12 de março, com o detalhamento de editais e linhas de crédito

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) sediará, no dia 12 de março, das 9h às 12h, o evento Finep Pelo Brasil, realizado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Na ocasião, a empresa pública federal apresentará suas oportunidades para empresas brasileiras, universidades e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet (www.sympla.com.br/evento/finep-pelo-brasil/3322711) até o dia 11 de março.

‌



A iniciativa é voltada às empresas instaladas no PTS, da cidade e da região. No encontro, os representantes da Finep detalharão os editais disponíveis para subvenção e créditos acessíveis para projetos de inovação e tecnologia.

A programação começará às 9h, com a recepção dos participantes. Às 9h30, integrantes do Parque Tecnológico e da Agência Inova farão a abertura oficial. Em seguida, haverá duas palestras: Editais Finep, às 9h45, e Créditos Finep, às 10h15. A partir das 11h, o público poderá tirar dúvidas. O encerramento está previsto para as 12h.

‌



Lançado no dia 10 de fevereiro de 2026, o Finep Pelo Brasil tem como objetivo levar informação, orientação e recursos de fomento a empresas e instituições científicas de todas as regiões do Brasil. O foco do projeto é aproximar o financiamento público da ponta produtiva e ampliar o impacto da inovação na vida das pessoas.

Iniciada na data de apresentação da iniciativa, a jornada nacional de eventos tem como meta percorrer 100 cidades, entre capitais e municípios do interior, até 30 de abril deste ano.

‌



Segundo o presidente do PTS, Nelson Cancellara, receber o evento é estratégico para o ecossistema. Isso porque a Finep é uma das principais instituições de fomento à inovação do País, com papel fundamental no financiamento de projetos tecnológicos e no fortalecimento da competitividade das empresas brasileiras.

“Nosso objetivo, ao sediar esse encontro, é aproximar, ainda mais, as empresas, startups, universidades e instituições de pesquisa das oportunidades de financiamento público disponíveis. Muitas vezes, excelentes projetos deixam de avançar por falta de informação ou orientação adequada. Trazer a Finep para dialogar diretamente com os empreendedores e pesquisadores da nossa região facilita o acesso a esses recursos e estimula o desenvolvimento de soluções inovadoras”, completa Cancellara .

‌



Sobre o PTS

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) é um ambiente de inovação que visa fomentar o desenvolvimento de empresas e projetos tecnológicos na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Tem como objetivos principais promover tecnologias, bem como contribuir com o desenvolvimento social e econômico da RMS. Para tanto, cria um ambiente propício para a geração de empregos, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade de vida da população.

O PTS atua nas áreas automobilística, de automação industrial, biociências, educação e pesquisa, energias renováveis e Tecnologia da Informação (TIC). Com aproximadamente 1,8 milhão de metros quadrados de área total, possui 55 empresas instaladas e mais de 150 em seu ecossistema. Também trabalha em parceria com 19 instituições de ensino e apoia 55 startups.

SERVIÇO

Evento: Finep Pelo Brasil

Data: 12 de março

Horário: 9h às 12h

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba (Avenida Itavuvu, 11777 - Jardim Santa Cecília)

Inscrições: www.sympla.com.br/evento/finep-pelo-brasil/3322711