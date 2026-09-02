Paschoalotto abre 490 vagas de emprego em Bauru e Agudos Oportunidades são para maiores de 18 anos, com ou sem experiência, e também incluem pessoas com deficiência e profissionais com mais de 50 anos

Foto: Divulgação

A Paschoalotto está com 490 vagas de emprego abertas nas cidades de Bauru e Agudos. As oportunidades são destinadas a candidatos a partir de 18 anos, inclusive para quem busca o primeiro emprego e ainda não possui experiência profissional.

Os interessados podem se candidatar pelo WhatsApp (14) 3201-5642. O canal também é utilizado para esclarecer dúvidas sobre as vagas, orientar os candidatos durante o processo seletivo e receber currículos.

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Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-alimentação, vale-transporte sem desconto, convênios médico e odontológico e plano de carreira.

Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Vantagens, com descontos em estabelecimentos parceiros, e ao TotalPass, que oferece opções de academias e atividades físicas com valores reduzidos. O pacote inclui ainda o Star Bem Terapia, programa voltado ao cuidado com a saúde emocional, além de uma consulta mensal com nutricionista. A empresa também oferece day off no dia do aniversário e acesso gratuito ao Sesc, com opções de lazer, cultura e esporte.

As oportunidades contemplam ainda pessoas com deficiência (PcDs) e profissionais com mais de 50 anos. Para quem está em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho, as vagas podem representar uma chance de adquirir experiência profissional e desenvolver novas competências.