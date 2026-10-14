Paschoalotto promove ações de prevenção à saúde feminina durante o Outubro Rosa Empresa prevê coleta de exames preventivos em unidade de Marília; mulheres representam 68% da força de trabalho da companhia

Foto: Divulgação

Conciliar trabalho, compromissos familiares e cuidados com a saúde é um desafio para muitas mulheres. Em meio à rotina, consultas e exames preventivos podem acabar adiados. Durante o Outubro Rosa, iniciativas voltadas à conscientização e à prevenção buscam facilitar o acesso à informação e incentivar o acompanhamento médico.

Na Paschoalotto, empresa com atuação no interior paulista, as mulheres representam 68% dos profissionais em 2026. Como parte das ações relacionadas à campanha, a companhia programou para o dia 15 de outubro a coleta do exame Papanicolau na unidade de Marília.

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O atendimento será realizado nos três turnos de trabalho, com o objetivo de facilitar o acesso das funcionárias ao procedimento e permitir que mulheres com diferentes jornadas participem da iniciativa.

Além da coleta, a programação contará com um mural de mensagens de incentivo e lembretes sobre a importância de reservar tempo para consultas, exames e outros cuidados com a saúde.

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Prevenção e saúde feminina

O Outubro Rosa é conhecido principalmente pela conscientização sobre o câncer de mama, mas também representa uma oportunidade para ampliar o debate sobre a saúde feminina e a importância do diagnóstico precoce.

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O exame Papanicolau é utilizado para identificar alterações nas células do colo do útero que podem indicar lesões precursoras do câncer. A realização do procedimento deve seguir as orientações dos profissionais de saúde, considerando o histórico e as recomendações aplicáveis a cada mulher.

Ao levar a iniciativa para o ambiente de trabalho, a empresa busca aproximar as ações de prevenção da rotina das profissionais. A proposta também chama a atenção para as dificuldades que podem interferir na realização de consultas e exames, como a falta de tempo e a conciliação entre as responsabilidades profissionais e pessoais.

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Autocuidado além da campanha

A mobilização do Outubro Rosa reforça a importância de manter os cuidados com a saúde durante todo o ano, sem restringi-los a períodos de conscientização.

O acesso à informação, o acompanhamento médico e a realização dos exames recomendados são medidas importantes para a prevenção e a identificação precoce de doenças. Nesse contexto, ações realizadas no ambiente profissional podem contribuir para estimular o autocuidado e ampliar o diálogo sobre saúde feminina.