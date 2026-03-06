Piratininga começa estudo para implantar monitoramento por vídeo em toda a cidade Comitiva da prefeitura visitou locais que já comtam com esse serviço

A Prefeitura de Piratininga começou estudos para implantar o monitoramento por vídeo em toda a cidade. Nesta quinta-feira (5 de março), o prefeito Sandro Bola, o vice-prefeito, Juninho Faria, e o Coordenador de Segurança e Defesa Civil, Miguel Pereira, estiveram visitando cidades onde esse serviço está implantado.

O objetivo foi entender os erros e acertos que esses municípios passaram até chegar no modelo de sucesso. Detalhes técnicos, modelos de câmeras e softwares, sistemas que devem ser integrados e convênios que devem ser formalizados foram pauta das conversas.

‌



Agora, Piratininga começa o processo de implantação do monitoramento já com conhecimento de situações problema a serem evitadas, gerando assim um sistema que será eficiente e eficaz no monitoramento integrado.

Serviço de câmeras em cidades é uma realidade, e tem ajudado bastante a prender criminosos. Recentemente, a Record Paulista mostrou alguns exemplos, como em São Roque.

‌



Clique e veja a reportagem.