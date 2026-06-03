Prefeitura de Agudos entrega novo espaço de educação ambiental no Parque da Família A inauguração faz parte da programação da 2ª Semana do Meio Ambiente, realizada entre os dias 1º e 9 de junho

Foto: Prefeitura de Agudos/Divulgação

A Prefeitura de Agudos inaugurou, na manhã desta terça-feira (2), o novo Espaço de Educação Ambiental no Parque da Família. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, busca incentivar a conexão entre a população e a natureza por meio de atividades sensoriais e educativas.

O espaço foi projetado para promover a integração de crianças, famílias e idosos, oferecendo um ambiente voltado ao aprendizado e à conscientização ambiental. Um dos diferenciais do projeto é o uso de materiais reaproveitados em sua estrutura, como pneus e outros itens recicláveis, reforçando a proposta de sustentabilidade.

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A ação contou com o apoio das equipes da Secretaria de Esporte e Lazer e da própria Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A cerimônia de inauguração reuniu crianças, idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI), secretários municipais, representantes do grupo de escoteiros e profissionais da área da saúde. Também participaram o presidente da Câmara Municipal, Joster Melo, e a vereadora Thaiz THZ.

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Foto: Prefeitura de Agudos/Divulgação

Durante o evento, o prefeito Rafael Lima destacou a importância do novo equipamento público e ressaltou o papel da educação ambiental na formação das futuras gerações.

“Fico muito feliz em entregar hoje, durante a Semana do Meio Ambiente, este espaço de Educação Ambiental no Parque da Família. Ele foi pensado com carinho para estimular os sentidos, principalmente das nossas crianças, e mostrar que pequenas ações, como o reaproveitamento de pneus e outros materiais, geram grandes transformações. Este espaço nasceu de um conceito simples, mas muito importante para educar, encantar e aproximar a nossa gente”, afirmou.

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A inauguração faz parte da programação da 2ª Semana do Meio Ambiente de Agudos, realizada entre os dias 1º e 9 de junho. Com o tema “Mudanças climáticas: pequenas ações, grandes transformações”, a iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre os desafios ambientais e incentivar práticas sustentáveis no cotidiano.

A programação é gratuita e contempla atividades voltadas para todas as faixas etárias, reforçando a educação ambiental como ferramenta de transformação social e de preservação do meio ambiente.