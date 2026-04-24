Piratininga escolhe neste sábado a rainha do rodeio 2026 Evento marca oficialmente o início das festividades da 29ª Festa do Peão de Boiadeiro

Piratininga vive a expectativa de um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário festivo: o Baile da Rainha do Rodeio 2026, que marca oficialmente o início das festividades da 29ª Festa do Peão de Boiadeiro e acontece neste sábado, dia 25 de abril, a partir das 19h30, no Novo Thermas Piratininga.

A noite promete reunir beleza, simpatia e muito carisma na escolha das representantes oficiais da festa. As candidatas irão disputar os títulos nas categorias: rainha e princesas do Rodeio, madrinha dos peões, além de rainhas e princesas Teen e Kids, valorizando diferentes faixas etárias e celebrando a tradição do rodeio com toda a comunidade.

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Além do concurso, o público poderá aproveitar um grande show ao vivo com a dupla Lucas Bodão & Diego, garantindo animação e muita música durante toda a noite.

As mesas já estão esgotadas, demonstrando o grande sucesso do evento. No entanto, os convites individuais continuam à venda por R$ 20 antecipado e R$ 25 na portaria do evento.

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A organização destaca que, por medidas de segurança, está proibida a entrada portando capacete. O item deverá ser guardado na portaria e retirado na saída. Além disso, a entrada de menores de 18 anos é autorizada somente acompanhados de um adulto.

Pontos de Informações de venda dos convites:

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Anjos da Pizza

📍 Rua Dr. José Lisboa Jr, 29A

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📞 (14) 99619-1946

Bruna Lima Fashion Hair

📍 Rua Dr. José Lisboa Jr, 4

📞 (14) 99792-7005

Coordenadoria de Turismo e Cultura

📍 Prédio Anexo à Praça do Turista

📞 (14) 3265-9536

Salão Belíssima (Janaina Capóssoli)

📍 Rua Raul Gomes dos Santos, 10A

📞 (14) 99778-8327