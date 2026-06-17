Piratininga recebe Encontro Técnico de Cultura e Turismo do CIVAP com foco no desenvolvimento regional Evento reunirá gestores, especialistas e representantes de 25 municípios

O município de Piratininga recebe, no dia 18 de junho, o Encontro Técnico de Cultura e Turismo do CIVAP (Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema). O evento reunirá gestores públicos, especialistas, profissionais do setor e representantes de municípios consorciados para debater políticas públicas, projetos e oportunidades voltadas ao fortalecimento da cultura e do turismo no interior paulista.

A programação será realizada das 9h às 16h e tem como objetivo promover a integração entre os municípios, incentivar a troca de experiências e fortalecer a cooperação regional para o desenvolvimento de iniciativas culturais e turísticas.

‌



Entre os destaques da programação está a palestra magna do professor Carlos Alberto Leal Rodrigues, sócio-diretor da Leal Consultores Associados. Ele abordará os avanços e desafios das políticas públicas de turismo no Estado de São Paulo, incluindo temas como legislação turística, recursos do DADETUR, distritos turísticos, ranqueamento dos municípios e oportunidades para novos segmentos do setor.

Na sequência, o professor e pesquisador Guilherme do Amaral Carneiro apresentará o case do Museu do Café de Piratininga, referência regional em turismo de experiência, preservação do patrimônio histórico, ecoturismo e valorização da cultura cafeeira.

‌



Durante a tarde, será lançado o Festival Gastronômico Sabores do Paranapanema, iniciativa inédita que reúne 20 municípios com o objetivo de valorizar a gastronomia regional como ferramenta de promoção turística e desenvolvimento econômico.

Os participantes também acompanharão a palestra “Do projeto ao recurso: turismo e cultura em foco”, ministrada pelo consultor João Gouveia Cezar, que apresentará estratégias para transformar potenciais culturais e turísticos em projetos aptos à captação de recursos.

‌



Outro destaque será a palestra “Cultura: o Polimento da Humanidade”, conduzida pelo jornalista, escritor e secretário de Cultura e Turismo de Quatá, Gustavo Pilizari, que discutirá o papel da cultura na formação social e no desenvolvimento humano.

Encerrando a programação, a secretária municipal de Turismo de Lençóis Paulista, Joelma de Andrade Taioque, compartilhará a experiência do projeto “Lençóis de Memórias”, reconhecido por transformar ações de animação cultural em produto turístico.

‌



De acordo com o CIVAP, o encontro reforça a importância da integração entre municípios, poder público e iniciativa privada para impulsionar o turismo regional, a economia criativa e a valorização do patrimônio cultural do interior paulista.

Até o momento, 25 municípios confirmaram participação: Agudos, Assis, Bauru, Caiabu, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Cruzália, Duartina, Espírito Santo do Turvo, Florínea, Gália, Iepê, Lençóis Paulista, Lupércio, Nantes, Oscar Bressane, Paulistânia, Piratininga, Platina, Quatá, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, Taciba e Timburi.

As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo site do CIVAP: https://civap.sp.gov.br/ct.