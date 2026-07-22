Piratininga recebe oficina estadual sobre geotecnologias para servidores municipais da região de Bauru Capacitação gratuita abordará ferramentas de geoprocessamento, cartografia e sistemas de informação geográfica voltadas ao planejamento urbano e à gestão territorial

Piratininga será sede, no dia 5 de agosto, de uma oficina regional promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), em parceria com o Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC). O encontro será realizado na Câmara Municipal e reunirá servidores de municípios da Região Administrativa de Bauru.

A capacitação é voltada a profissionais que atuam nas áreas de planejamento, engenharia, habitação, meio ambiente, cadastro, obras e demais setores relacionados à gestão territorial dos municípios.

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Durante a oficina, os participantes terão acesso a conteúdos sobre geoprocessamento, cartografia e sistemas de informação geográfica (SIG), ferramentas utilizadas para subsidiar o planejamento urbano, a gestão pública e a elaboração de políticas públicas.

A iniciativa integra um ciclo de oficinas promovido pelo Governo do Estado em diferentes regiões paulistas. O objetivo é fortalecer a capacidade técnica das administrações municipais por meio da utilização de tecnologias e informações geoespaciais desenvolvidas pelo Estado.

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As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente por meio de formulário on-line.

Serviço

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Evento: Oficina Regional de Geotecnologias para Servidores Municipais

Data: 5 de agosto de 2026

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Local: Câmara Municipal de Piratininga – Rua Dr. José de Lisboa Júnior, 111-A, Parque Boa Vista.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyAFO83mjMwGPPtCfLEaY7KzC5tlAxh1QPtoLa0HDA6wNOVQ/viewform